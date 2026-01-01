Le Cégep Beauce-Appalaches présente son projet de gymnase double

Le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) vient de lancer son projet de construction d’un gymnase double multifonctionnel, sur le campus de Saint-Georges, qui demandera des investissements estimés à 20 M$.

Pour ce faire, la direction de l'établissement vient d'acheminer une demande de financement au gouvernement du Québec, en vertu du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de forte croissance de la population étudiante depuis la transformation du Cégep en établissement public. Alors que l’effectif était de 844 étudiantes et étudiants à l'automne 1990, il dépasse aujourd’hui les 1 600 personnes aux études, soit près du double en 35 ans. Construit en 1966 sous la gouverne du Séminaire de Saint-Georges, le gymnase en place ne répond plus aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et des équipes sportives.

Limitée par sa taille, sa configuration et son emplacement, la palestre actuelle ne peut être agrandi. L'installation est enclavée entre un terrain de stationnement et la salle de spectacle Alphonse-Desjardins, ce qui restreint ses possibilités d’utilisation et sa capacité d’accueil. Les contraintes liées à l’espace engendrent également des répercussions sur la qualité des apprentissages et la sécurité. Plusieurs activités doivent s’adapter aux limites du bâtiment, alors que certaines équipes s’entraînent à l’extérieur du campus faute d’installations adéquates.

« Les améliorations réalisées au fil des décennies ont permis de prolonger la vie utile du bâtiment, sans jamais pouvoir en corriger les lacunes fondamentales. Après 60 ans et une population étudiante qui a doublé, la structure a atteint les limites de ce qu'elle peut offrir », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

« Avec plus de 320 étudiantes-athlètes et étudiants-athlètes au sein de 18 équipes de compétition cet automne, ainsi qu’avec la croissance de programmes comme Techniques policières et Soins préhospitaliers d’urgence, nos besoins ont considérablement évolué. Un nouveau gymnase nous permettrait d’offrir des installations spécialisées mieux adaptées à l’enseignement, à l’entraînement et à la vie étudiante », d'ajouter M. Vachon.

Un projet durable et accessible

Pour répondre à ces besoins, le projet prévoit la construction d’un gymnase double multifonctionnel. En plus de soutenir les activités pédagogiques et sportives, il pourra accueillir différents événements régionaux, communautaires, institutionnels et associatifs.

L'édifice aura une superficie de 38 m x 32 m et une hauteur libre de 9 m.

Il comptera deux plateaux sportifs conformes aux normes actuelles, avec des gradins pouvant recevoir jusqu’à 250 personnes. Il va s'en dire que les nouvelles installations permettront la pratique de plusieurs disciplines sportives.

Fait à noter, au-delà de sa vocation sportive, le futur gymnase intégrera un pôle d’interprétation et de sensibilisation à la culture des Premières Nations, réalisé en partenariat avec le Collège Kiuna. Cet espace unique en Chaudière-Appalaches favorisera le rapprochement entre les communautés.

En plus d’intégrer des mesures d'économie d'énergie, la construction du bâtiment respectera les normes d’accessibilité universelle afin de favoriser l’inclusion des personnes à mobilité réduite ou vivant avec un handicap. Les installations seraient ouvertes de 7 h à 23 h, 365 jours par an, pour répondre aux besoins de la clientèle étudiante, des équipes et associations sportives, des organismes communautaires et de la population beauceronne.

« Réaliser ce gymnase moderne contribuera à rehausser l'attractivité du Cégep et de la Beauce tout en offrant un environnement mieux adapté aux besoins de notre communauté étudiante et de nos équipes sportives. Nous souhaitons créer un espace accessible, modulable et polyvalent qui pourra bénéficier à l’ensemble de Saint-Georges et des MRC avoisinantes », a conclu Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.