Entrevue vidéo François Jacques-Côté, candidat du Nouveau Parti démocratique

EnBeauce.com a reçu à ses bureaux six des candidats de la Beauce pour les élections fédérales 2019 afin d’en apprendre un peu plus sur eux, le parti qu’ils représentent et sur leur vision.

Le 7 octobre, le candidat Nouveau Parti démocratique(NPD), François Jacques-Côté, est venu discuter de ses idées et des raisons qui l'ont poussé à se présenter pour ce parti. Sa candidature est arrivée tardivement et a l'intention de se représenter dans quatre ans.