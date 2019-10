Entrevue vidéo : un coup dur pour Maxime Bernier

Voir la galerie de photos

Après son discours de défaite, le chef du Parti populaire du Canada (PPC) et ancien député de Beauce, Maxime Bernier, a accordé à EnBeauce.com une dernière entrevue qui met fin à cette période d’élection fédérale.

Notons que la circonscription de Beauce a été au centre de cette campagne et a été suivie partout au Canada en grande partie dû à la compétition entre le conservateur Richard Lehoux et le chef du PPC.

Un coup difficile

Pour Maxime Bernier cette soirée représente personnellement une défaite et le vit comme un coup dur après avoir représenté au parlement à Ottawa les Beaucerons durant treize ans.

« En tant que Beauceron, lorsqu’on vit des coups durs habituellement on prend le temps de penser à tout ça, puis de se relever et de se retrousser les manches. Je pense que c’est ça que je devrais faire et c’est ça qu’on va faire au Parti populaire », explique-t-il.

Il est également déçu du pourcentage de voix pour son parti à travers le Canada, car il a cru « en avoir plus ». Après le débat des chefs en français, M. Bernier avait eu l’impression de sentir une montée de popularité. Le candidat défait mentionne qu’il veut que le Parti populaire continue à débattre des sujets qu’il avait apportés comme l’immigration et l’aide aux entreprises.

« Ce sera encore plus difficile pour moi parce qu’effectivement je n’ai pas de siège, mais bon on va continuer à travailler », ajoute-t-il toujours ébranlé.

Fier d’avoir représenté les Beaucerons

C’est sans hésitation que Maxime Bernier répond que sa plus grande fierté de ses quatre mandats a été de représenter les Beaucerons.

« D’ailleurs chaque fois que je me promenais à travers le Canada, j’étais fier de dire que je venais de la Beauce et je peux vous dire que la solidarité beauceronne et l’entrepreneurship beauceron s’est connu pas seulement au Québec, mais partout au Canada. »

Un dernier message

L'ancien député de Beauce a terminé cette entrevue en exprimant ses remerciements aux gens de sa région