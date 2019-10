Maxime Bernier: défait après 13 ans de mandat

De nombreux partisans du Parti populaire du Canada (PPC) et médias étaient entassés dans la salle du club de golf de Beauceville hier soir pour attendre avec impatience les résultats des élections en Beauce. Lorsqu’il y a eu confirmation de la victoire du conservateur, Richard Lehoux, le silence s’était fait chez les sympathisants du chef du Parti populaire du Canada et du député sortant.

Une soirée douloureuse pour M. Bernier

Après quatre mandats et treize années en tant que député de Beauce, Maxime Bernier a dû tirer sa révérence se retrouvant à 6 000 votes derrière son adversaire avec 28,4 % des voix.

C’est après une dizaine de minutes d’attente que la directrice générale du parti, Johanne Mennie, est venue s’exprimer la première.

« Malgré la défaite, c’est toutefois une soirée historique. La toute première soirée électorale du Parti populaire du Canada et ce fut tout un parcours », dit-elle avec émotions.

Par la suite, le chef du PPC a fait son entrée tenant la main de son épouse sous les applaudissements de la salle. Il a monté sur l’estrade et a ouvert son discours en mentionnant qu’il avait eu le privilège de « défendre les intérêts des Beaucerons et les valeurs beauceronnes » et que cela « a toujours été la raison première » de son engagement en politique.

L’homme politique a accepté avec « humilité » sa défaite reconnaissant que les électeurs avaient décidé d’accorder leur confiance à une autre personne.

La fin en tant que député, mais une suite pour son parti

En tant que chef d’un parti, il a vite tourné son discours sur ses 315 candidats et candidates :

« Ils ont fait preuve d’un courage extraordinaire et remarquable en défendant nos principes et nos valeurs. Ils l’ont fait malgré les attaques honteuses de la part de nos opposants », mentionne-t-il.

Malgré sa déception devant les chiffres et la non-élection de ses représentants, il promet que rien n’est terminé et que ce n’était que le début.

« Les questions que nous avons soulevées pendant la campagne ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Nous serons là pour critiquer le prochain gouvernement et offrir de meilleures solutions. Nous allons continuer de nous battre pour la liberté, la responsabilité, l’équité et le respect. Nous serons plus fort la prochaine fois. Ce n’est qu’un début pour le Parti populaire », termine-t-il avant de remercier et d’embrasser son épouse.

Un personnage médiatique

Après son discours, M. Bernier a tenu une mêlée de presse qui a soulevé les passions, autant chez les journalistes que chez les gens présents dans la salle. Malgré sa défaite, il a répondu et rencontré tous les médias qui le désiraient. Il n’a pas caché sa déception et le besoin de temps pour se remettre de cette longue campagne.

Vous pourrez lire et écouter l’entrevue accordée à EnBeauce.com dans la journée