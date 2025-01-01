Berthier Grondin annonce sa candidature à la mairie de Saint-René

Natif de Saint-René, Berthier Grondin a annoncé aujourd’hui sa candidature au poste de maire de la municipalité.

Issu d’une famille d’entrepreneurs solidement enracinée à Saint-René, il souhaite mettre son expérience et son attachement profond à la communauté au service des citoyens.

Berthier Grondin est bien connu des résidents pour son implication passée à titre de conseiller municipal, ainsi que pour son engagement jeunesse à titre de président de L.O.T.J. Reconnu pour sa proximité avec les gens et sa volonté d’agir, il se lance dans la course avec le désir de faire avancer les choses de façon concrète et rassembleuse.

« Je vois grand pour Saint-René. Il y a du potentiel, du monde qui veulent voir leur coin grandir, avec plus de services, plus de familles, plus de vie. À mon avis, Saint René est l’une des municipalités les plus prometteuses pour le développement en Beauce », a-t-il confié.

Dans un contexte régional où l’on entend souvent qu’on devrait fusionner avec une ville voisine, Berthier Grondin propose une autre voie: celle de l’autonomie et de la fierté locale. « Mon but, c’est que les gens n’aient plus de doute. On n’a pas besoin de se faire acheter pour évoluer. On a ce qu’il faut pour réussir nous-mêmes. On va se prendre en main pis bâtir notre avenir chez nous. »