Scrutin du 2 novembre
Les résultats dans la MRC de La Nouvelle-Beauce
Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 9 h.
Dans la MRC de La Nouvelle-Beauce, les maires élus (et réélus) sont Marc-Antoine Cyr (Sainte-Hénédine), Cindy Côté (Saint-Isidore), Olivier Dumais (Saint-Lambert-de-Lauzon), Luce Lacroix (Sainte-Marie-de-Beauce), et Marie-Ève Roy (Vallée-Jonction).
Résultats - MRC de La Nouvelle-Beauce
FRAMPTON
Poste 3: Audrey Lambert/ ÉLUE
SAINTS-ANGES
Poste 3: Nathalie Mercier/ ÉLUE
Poste 5: Roger Drouin ÉLU
SAINTE-HÉNÉDINE
Maire: Marc-Antoine Cyr/ ÉLU
Poste 2: Manuel Deblois/ ÉLU (sans opposition)
SAINT-ISIDORE
Maire: Cindy Côté/ ÉLUE
District 1: Roland Rodrigue/ ÉLU
District 2: Daniel Blais/ RÉÉLU
District 4: Marie-Claude Allen/ ÉLUE
District 6: Dannie Larose/ ÉLUE
SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
Maire: Olivier Dumais/ RÉÉLU
Poste 2: Nathalie Bissonnette/ ÉLUE
SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE
Maire: Luce Lacroix/ ÉLUE
District 1: Clémence Faucher/ ÉLUE
District 2: Marie Douce Guay/ ÉLUE
District 3: Sébastien Drouin/ ÉLU
District 4: Sébastien Caux/ ÉLU
District 5: Dany Drouin/ ÉLU
District 6: Steve Rouleau/ RÉÉLU
VALLÉE-JONCTION
Maire: Marie-Ève Roy/ ÉLUE
Poste 2: Guy Champagne/ ÉLU
