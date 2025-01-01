Les résultats dans la MRC de La Nouvelle-Beauce

Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 9 h.

Dans la MRC de La Nouvelle-Beauce, les maires élus (et réélus) sont Marc-Antoine Cyr (Sainte-Hénédine), Cindy Côté (Saint-Isidore), Olivier Dumais (Saint-Lambert-de-Lauzon), Luce Lacroix (Sainte-Marie-de-Beauce), et Marie-Ève Roy (Vallée-Jonction).

Résultats - MRC de La Nouvelle-Beauce

FRAMPTON

Poste 3: Audrey Lambert/ ÉLUE

SAINTS-ANGES

Poste 3: Nathalie Mercier/ ÉLUE

Poste 5: Roger Drouin ÉLU

SAINTE-HÉNÉDINE

Maire: Marc-Antoine Cyr/ ÉLU

Poste 2: Manuel Deblois/ ÉLU (sans opposition)

SAINT-ISIDORE

Maire: Cindy Côté/ ÉLUE

District 1: Roland Rodrigue/ ÉLU

District 2: Daniel Blais/ RÉÉLU

District 4: Marie-Claude Allen/ ÉLUE

District 6: Dannie Larose/ ÉLUE

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

Maire: Olivier Dumais/ RÉÉLU

Poste 2: Nathalie Bissonnette/ ÉLUE

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE

Maire: Luce Lacroix/ ÉLUE

District 1: Clémence Faucher/ ÉLUE

District 2: Marie Douce Guay/ ÉLUE

District 3: Sébastien Drouin/ ÉLU

District 4: Sébastien Caux/ ÉLU

District 5: Dany Drouin/ ÉLU

District 6: Steve Rouleau/ RÉÉLU

VALLÉE-JONCTION

Maire: Marie-Ève Roy/ ÉLUE

Poste 2: Guy Champagne/ ÉLU