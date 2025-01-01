Les résultats dans la MRC des Etchemins

Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC des Etchemins. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 10 h

Les électrices et les électeurs de six localités avaient à se choisir un maire.

La Municipalité de Lac-Etchemin a choisi la toute première mairesse de son histoire. En effet, la conseillère sortante au siège 5, Joan Gagnon, a eu le meilleur (1277 voix) devant Harold Gagnon (477), et Johanne Plourde Têtu (117).

La mairesse sortante, Rachel Goupil, a conservé son poste à Saint-Camille-de-Lellis. Elle a battu le candidat Stéphane Joseph Paul Tremblay avec 72,6% des voix.

Une autre nouvelle mairesse verra aux destinées de Saint-Louis-de-Gonzague. Il s'agit de Suzanne Campeau Guénette, qui a récolté 128 voix, devant Bryan Connors (72) et Richard Asselin (11).

À Saint-Magloire, Jean Tanguay a enregistré une victoire convaincante devant Véronique Gilbert. Il a obtenu 93 % du vote.

Le maire sortant, Camil Cloutier, reste en poste à Saint-Zacharie. Il a devancé Jean Paradis (217) et Sandra Deschênes (155) avec 490 appuis.

Enfin, Sainte-Justine a accordé à nouveau sa confiance au maire sortant, Christian Chabot, qui a battu son rival, Mario Côté, en obtenant 539 votes contre 104.

Résultats - MRC des Etchemins

LAC-ETCHEMIN

Maire: Joan Gagnon / ÉLUE

Siège 1: Guyda Deblois / RÉÉLUE

Siège 2: Normand Poulin / RÉÉLU

Siège 3: Nathalie Côté / ÉLUE

Siège 4: Jean-François Lacroix / ÉLU

Siège 5: Daniel Gagnon / ÉLU

Siège 6: Yannick Dion / RÉÉLU

SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS

Maire: Rachel Goupil / RÉÉLUE

Poste 3: Pierre De Beaumont / RÉÉLU

Poste 5: Frédéric Lamontagne / ÉLU

SAINT-CYPRIEN

Poste 5: Joane Rochon / RÉÉLUE

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

Maire: Suzanne Campeau Guénette / ÉLUE

Poste 2: Isabelle Gilbert / ÉLUE

Poste 5: France Turcotte / ÉLUE

Poste 6: Sylvie Lepage / RÉÉLUE

SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE

Poste 1: Nadia Tanguay / ÉLUE

Poste 3: Yasmine Allard / ÉLUE

SAINT-MAGLOIRE

Maire: Jean Tanguay / ÉLU

SAINT-PROSPER

Poste 4: Daniel Poulin (Floun) / ÉLU

SAINT-ZACHARIE

Maire: Camil Cloutier / RÉÉLU

Poste 1: Jocelyn Faucher / RÉÉLU

Poste 2: Richard Lachance / ÉLU

Poste 3: Mario Larivière / Denyse Poulin / ÉGALITÉ

Poste 5: Pierre Grondines / RÉÉLU

SAINTE-JUSTINE

Maire: Christian Chabot / RÉÉLU

Poste 5: Marcel Tanguay / ÉLU