Scrutin du 2 novembre

Les résultats dans la MRC des Etchemins

durée 15h00
3 novembre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC des Etchemins. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi  3 novembre à 10 h

Les électrices et les électeurs de six localités avaient à se choisir un maire.

La Municipalité de Lac-Etchemin a choisi la toute première mairesse de son histoire. En effet, la conseillère sortante au siège 5, Joan Gagnon, a eu le meilleur (1277 voix) devant Harold Gagnon (477), et Johanne Plourde Têtu (117).

La mairesse sortante, Rachel Goupil, a conservé son poste à Saint-Camille-de-Lellis. Elle a battu le candidat Stéphane Joseph Paul Tremblay avec 72,6% des voix.

Une autre nouvelle mairesse verra aux destinées de Saint-Louis-de-Gonzague. Il s'agit de  Suzanne Campeau Guénette, qui a récolté 128 voix, devant Bryan Connors (72) et Richard Asselin (11).

À Saint-Magloire, Jean Tanguay a enregistré une victoire convaincante devant Véronique Gilbert. Il a obtenu 93 % du vote.

Le maire sortant, Camil Cloutier, reste en poste à Saint-Zacharie. Il a devancé Jean Paradis (217) et  Sandra Deschênes (155) avec 490 appuis.

Enfin, Sainte-Justine a accordé à nouveau sa confiance au maire sortant, Christian Chabot, qui a battu son rival, Mario Côté, en obtenant 539 votes contre 104.

Résultats - MRC des Etchemins

LAC-ETCHEMIN
Maire: Joan Gagnon / ÉLUE
Siège 1: Guyda Deblois / RÉÉLUE
Siège 2: Normand Poulin / RÉÉLU
Siège 3: Nathalie Côté / ÉLUE
Siège 4: Jean-François Lacroix / ÉLU
Siège 5: Daniel Gagnon / ÉLU
Siège 6: Yannick Dion / RÉÉLU

SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS
Maire: Rachel Goupil / RÉÉLUE
Poste 3: Pierre De Beaumont / RÉÉLU
Poste 5: Frédéric Lamontagne / ÉLU

SAINT-CYPRIEN
Poste 5: Joane Rochon / RÉÉLUE

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
Maire: Suzanne Campeau Guénette / ÉLUE
Poste 2: Isabelle Gilbert / ÉLUE
Poste 5: France Turcotte / ÉLUE
Poste 6: Sylvie Lepage / RÉÉLUE

SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE
Poste 1: Nadia Tanguay / ÉLUE
Poste 3: Yasmine Allard / ÉLUE

SAINT-MAGLOIRE
Maire: Jean Tanguay / ÉLU

SAINT-PROSPER
Poste 4: Daniel Poulin (Floun) / ÉLU

SAINT-ZACHARIE
Maire: Camil Cloutier / RÉÉLU
Poste 1: Jocelyn Faucher / RÉÉLU
Poste 2: Richard Lachance / ÉLU
Poste 3: Mario Larivière / Denyse Poulin / ÉGALITÉ
Poste 5: Pierre Grondines / RÉÉLU

SAINTE-JUSTINE
Maire: Christian Chabot / RÉÉLU
Poste 5: Marcel Tanguay / ÉLU

