Scrutin du 2 novembre
Les résultats dans la MRC Beauce-Centre
Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC Beauce-Centre. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 10 h.
Les électrices et les électeurs de quatre localités avaient à se choisir un maire.
À Beauceville, Patrick Mathieu a été élu pour un premier mandat de quatre ans. Il a obtenu 1200 voix contre 378 pour son adversaire, Martin Charron.
À Saint-Alfred, la mairesse sortante, Marie-Josée Therrien, a gardé son poste par une seule voix de majorité devant Jean-Pierre Veilleux: 191 versus 190.
À Saint-Frédéric, le conseiller sortant, Jacques Berthiaume, a accédé au poste de maire devant Anne-Marie Lachance. Il l'a emporté avec une majorité de 139 voix (350-211).
Enfin, à Saint-Joseph-des-Érables, le nouveau maire est Marc Lessard. Il a gagné par une majorité de 10 voix (111-101) devant Christian Roy.
Résultats - MRC Beauce-Centre
BEAUCEVILLE
Maire: Patrick Mathieu/ ÉLU
District 3: Samuel Boutin/ ÉLU
SAINT-ALFRED
Maire: Marie-Josée Therrien / ÉLU
Poste 1: Sébastien Sévigny / ÉLU
Poste 2: Tommy Roy / ÉLU
Poste 4: Nancy Bolduc / ÉLUE
Poste 5: Chantal Rodrigue / RÉÉLUE
Poste 6: Gilles Millaire/ ÉLU
SAINT-FRÉDÉRIC
Maire: Jacques Berthiaume / ÉLU
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
District 2: Samuel Doyon / RÉÉLU
District 3: Hélènen St-Hilaire / ÉLUE
District 4: Éric Blanchette-Ouellet / RÉÉLU
SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES
Maire: Marc Lessard / ÉLU
SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE
Poste 5: Cynthia Bolduc / ÉLUE
Poste 6: Jessica Grenon / ÉLUE
SAINT-SÉVERIN
Poste 4: Édith Faucher / ÉLUE
TRING-JONCTION
Siège 1:Véronique Lessard / ÉLUE
Siège 4: Jean-François Lessard / ÉLU
Siège 5: Audrey Turmel / ÉLUE
Siège 6: Mireille Lessard / RÉÉLUE
