Les résultats dans la MRC Beauce-Centre

Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC Beauce-Centre. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 10 h.

Les électrices et les électeurs de quatre localités avaient à se choisir un maire.

À Beauceville, Patrick Mathieu a été élu pour un premier mandat de quatre ans. Il a obtenu 1200 voix contre 378 pour son adversaire, Martin Charron.

À Saint-Alfred, la mairesse sortante, Marie-Josée Therrien, a gardé son poste par une seule voix de majorité devant Jean-Pierre Veilleux: 191 versus 190.

À Saint-Frédéric, le conseiller sortant, Jacques Berthiaume, a accédé au poste de maire devant Anne-Marie Lachance. Il l'a emporté avec une majorité de 139 voix (350-211).

Enfin, à Saint-Joseph-des-Érables, le nouveau maire est Marc Lessard. Il a gagné par une majorité de 10 voix (111-101) devant Christian Roy.

Résultats - MRC Beauce-Centre

BEAUCEVILLE

Maire: Patrick Mathieu/ ÉLU

District 3: Samuel Boutin/ ÉLU

SAINT-ALFRED

Maire: Marie-Josée Therrien / ÉLU

Poste 1: Sébastien Sévigny / ÉLU

Poste 2: Tommy Roy / ÉLU

Poste 4: Nancy Bolduc / ÉLUE

Poste 5: Chantal Rodrigue / RÉÉLUE

Poste 6: Gilles Millaire/ ÉLU

SAINT-FRÉDÉRIC

Maire: Jacques Berthiaume / ÉLU

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

District 2: Samuel Doyon / RÉÉLU

District 3: Hélènen St-Hilaire / ÉLUE

District 4: Éric Blanchette-Ouellet / RÉÉLU

SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES

Maire: Marc Lessard / ÉLU

SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE

Poste 5: Cynthia Bolduc / ÉLUE

Poste 6: Jessica Grenon / ÉLUE

SAINT-SÉVERIN

Poste 4: Édith Faucher / ÉLUE

TRING-JONCTION

Siège 1:Véronique Lessard / ÉLUE

Siège 4: Jean-François Lessard / ÉLU

Siège 5: Audrey Turmel / ÉLUE

Siège 6: Mireille Lessard / RÉÉLUE