Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Scrutin du 2 novembre

Les résultats dans la MRC Beauce-Centre

durée 14h00
3 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC Beauce-Centre. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi  3 novembre à 10 h.

Les électrices et les électeurs de quatre localités avaient à se choisir un maire.

À Beauceville, Patrick Mathieu a été élu pour un premier mandat de quatre ans. Il a obtenu  1200 voix contre 378 pour son adversaire, Martin Charron.

À Saint-Alfred, la mairesse sortante, Marie-Josée Therrien, a gardé son poste par une seule voix de majorité devant Jean-Pierre Veilleux: 191 versus 190.

À Saint-Frédéric, le conseiller sortant, Jacques Berthiaume, a accédé au poste de maire devant Anne-Marie Lachance. Il l'a emporté avec une majorité de 139 voix (350-211).

Enfin, à Saint-Joseph-des-Érables, le nouveau maire est Marc Lessard. Il a gagné par une majorité de 10 voix (111-101) devant Christian Roy.

Résultats - MRC Beauce-Centre

BEAUCEVILLE
Maire: Patrick Mathieu/ ÉLU
District 3: Samuel Boutin/ ÉLU

SAINT-ALFRED
Maire: Marie-Josée Therrien /  ÉLU
Poste 1: Sébastien Sévigny / ÉLU
Poste 2: Tommy Roy / ÉLU
Poste 4: Nancy Bolduc / ÉLUE
Poste 5: Chantal Rodrigue / RÉÉLUE
Poste 6: Gilles Millaire/ ÉLU

SAINT-FRÉDÉRIC
Maire: Jacques Berthiaume / ÉLU

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
District 2: Samuel Doyon / RÉÉLU
District 3: Hélènen St-Hilaire / ÉLUE
District 4: Éric Blanchette-Ouellet / RÉÉLU

SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES
Maire: Marc Lessard / ÉLU

SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE
Poste 5: Cynthia Bolduc / ÉLUE
Poste 6: Jessica Grenon / ÉLUE

SAINT-SÉVERIN
Poste 4: Édith Faucher / ÉLUE

TRING-JONCTION
Siège 1:Véronique Lessard / ÉLUE
Siège 4: Jean-François Lessard / ÉLU
Siège 5: Audrey Turmel / ÉLUE
Siège 6: Mireille Lessard / RÉÉLUE

À lire également

Patrick Mathieu est le nouveau maire de Beauceville

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les résultats dans la MRC de La Nouvelle-Beauce

Publié à 13h00

Les résultats dans la MRC de La Nouvelle-Beauce

Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi  3 novembre à 9 h. Dans la MRC de La Nouvelle-Beauce, les maires élus (et réélus) sont Marc-Antoine Cyr (Sainte-Hénédine), Cindy Côté (Saint-Isidore), Olivier Dumais ...

LIRE LA SUITE
Les résultats dans la MRC Beauce-Sartigan

Publié à 12h00

Les résultats dans la MRC Beauce-Sartigan

Découvrez les résultats des élections municipales dans la MRC de Beauce-Sartigan suite au scrutin du 2 novembre 2025. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 9 h 30. Dans la MRC Beauce-Sartigan, les maires élus sont Jean-Philippe Mercier (Saint-Gédéon-de-Beauce), Manon Bougie (Saint-Georges) ...

LIRE LA SUITE
Saint-Georges: Manon Bougie a remporté 81,92% des votes

Publié à 10h00

Saint-Georges: Manon Bougie a remporté 81,92% des votes

La nouvelle mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, a remporté les élections municipales avec 81,92% des votes. En effet, elle a été élue avec 7 697 votes comparativement à son adversaire Sylvio Veilleux qui avait recueilli 1 682 voix. Au total, 182 bulletins ont été rejetés. Le taux de participation pour l'élection à la mairie a été de 36,58 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge