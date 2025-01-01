Jérôme Gendreau officialise sa candidature dans le district 5

Après avoir annoncé au début du mois de juin son intention de briguer le poste de conseiller du district No 5 lors de l’élection du 2 novembre prochain, Jérôme Gendreau a dûment déposé sa candidature ce vendredi, au premier jour de la période électorale officielle.

Il a profité de l'occasion pour annoncer les principaux engagements qu'il entend prendre à l'endroit des résidents du quartier, qu'il voudrait représenter à la table du conseil, soit ceux du secteur de Jersey Mills.

Ainsi, il vise à être constamment à l’écoute des préoccupations des résidents et commerçants du district 5; à soumettre les actes inclus dans son éventuel mandat à une saine vigilance quant à l’utilisation de l'argent des contribuables, dans le respect de leur capacité financière; et à travailler à la poursuite des projets entamés et au développement de nouveaux projets, dans un esprit de collaboration avec le nouveau maire ou la nouvelle mairesse, ainsi qu’avec les élu(e)s des autres districts.

Le candidat croit détenir des atouts appréciables afin de contribuer au succès de la ville «grâce à ses acquis académiques en communication et en urbanisme, son expérience professionnelle et sa grande implication dans le milieu», a-t-il spécifié par voie de communiqué de presse.