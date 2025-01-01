Nous joindre
Scrutin du 2 novembre

L'Équipe Bolduc se représente à Saint-Victor

durée 12h00
25 septembre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le maire de Saint-Victor, Jonathan Bolduc, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse, qu'il sollicitera un 4e mandat à la tête de sa municipalité.

En vue du scrutin du 2 novembre prochain, il se présente aussi en équipe avec les conseillers sortants Xavier Bouhy (siège 1), Dany Plante (siège 2), Richard Doyon (siège 3), ainsi qu'Éric Bélanger (siège 5).

Deux nouveaux candidats sont en lice pour combler le siège 5, que libère la conseillère actuelle, Patricia Bolduc qui ne se représente pas, et le poste 6, qui était vacant. Ce sont donc respectivement Dominique Cliche, et Jérôme Bélanger, qui solliciteront l'appui des électeurs.

«Je suis à nouveau très fier des gens que présente notre équipe, avec des parcours variés, qui reflètent notre communauté et aux profils recherchés pour bien gérer une municipalité», a indiqué le maire dans le communiqué.

Dans la suite des projets réalisés au cours du mandat qui prend fin (réfection de plusieurs routes et rues, nouveau puits et reconstruction du poste de pompage, construction du terrain synthétique multisport, renouvellement d’équipements roulants, et plusieurs autres initiatives), le maire Bolduc et son équipe souhaitent poursuivre le travail amorcé. Parmi les engagements des prochaines années, advenant leur réélection, on compte: 

— continuer la mise aux normes du réseau d’eau public, l’amélioration des routes et la création de sentiers actifs;
— viser une meilleure équité avec les propriétaires des secteurs des lacs, en infrastructures et services;
— maintenir le plan de gestion de la dette municipale, permettant le plafonnement du  compte de taxes.  

Enfin, les candidats reconnaissent que la formule de l’équipe municipale a fait ses preuves. «La force de l’équipe est d’avoir plus de cohésion, grâce à nos bagages d’expérience complémentaires et en établissant des objectifs communs. On présente  une vision claire à notre population. Lors de la prise de décisions, beaucoup de négociation a lieu entre les élus, rien n’est automatique, tout se travaille en équipe. Mais on garde le cap et on trouve, ensemble les meilleurs moyens d’agir, en gardant en tête les citoyens d’aujourd’hui et les citoyens de demain» a conclu Jonathan Bolduc.

