Élections municipales 2025

Jean-François Grenier vise la mairie de Saint-Martin

durée 09h00
1 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Jean-François Grenier a annoncé sa candidature pour le poste de maire à la municipalité de Saint-Martin en vue des prochaines élections. 

Marié et père de deux enfants, il est né à Saint-Georges tandis que sa conjointe, Julie Courtemanche, est originaire de Saint-Martin. Après avoir acquis une propriété dans la municipalité il y a 16 ans, ils ont décidé de s'y établir de façon permanente en 2023.

Le Beauceron a été médecin vétérinaire pendant plus de 32 ans et a également été co-propriétaires de la clinique vétérinaire de St-Georges pendant plus de 30 ans. Il a cessé sa pratique depuis deux ans maintenant et pense ainsi être pleinement disponible pour s’investir au service de la municipalité.

« Je sais que je ne suis pas encore connu de tous. Toutefois, je considère cela comme une force : j’arrive avec un regard neuf, des idées constructives et la volonté ferme de collaborer avec vous pour bâtir un avenir qui reflète nos besoins et nos aspirations. Ma priorité est d’établir un climat de confiance et d’éviter tout conflit d’intérêts aux yeux de la population », a mentionné Jean-François Grenier par voie de communiqué de presse.

Il souhaite s'engager à « prendre des décisions respectueuses de nos normes environnementales, à favoriser l’arrivée de nouvelles familles et entreprises, à soutenir nos commerces locaux et à améliorer la sécurité et la qualité de nos routes. »

Selon lui, la richesse humaine et la fibre entrepreneuriale de la communauté de St-Martin sont des atouts pour la municipalité.

« Je crois en une gouvernance transparente, à l’écoute des citoyens, et tournée vers des décisions durables pour notre collectivité », a conclu le candidat.

