Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Scrutin du 2 novembre

Élections municipales: des mesures «spéciales» pour parer à la grève chez Postes Canada

durée 09h00
2 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le directeur général des élections du Québec vient de prendre «une décision spéciale» pour permettre aux municipalités de transmettre les documents liés à l'élection du 2 novembre prochain, dans le contexte de la grève chez Postes Canada, déclenchée le 25 septembre.

«Les services postaux sont un élément clé du processus électoral. Dans le contexte actuel, les municipalités, qui sont responsables d'organiser leurs élections, devront effectuer des efforts supplémentaires considérables pour trouver d'autres solutions», a indiqué Jean-François Blanchet, par voie de communiqué de presse.

Ainsi, Élections Québec propose diverses mesures de remplacement pour soutenir les municipalités dans cette situation particulière:

— Si elles en ont la capacité, elles sont invitées à favoriser une solution qui assurera la transmission de deux documents à la porte des électrices et des électeurs, conformément à l'esprit de la Loi: l'avis d'inscription à la liste électorale et la carte de rappel. Les municipalités pourraient utiliser un autre service de livraison ou encore faire appel à leur personnel ou à un groupe de bénévoles, par exemple.

— Si elles ne sont pas en mesure de distribuer des avis d'inscription personnalisés au nom de chaque électrice et chaque électeur, elles pourraient distribuer un avis non personnalisé à chaque porte. Elles devraient alors permettre aux électeurs de vérifier leur inscription sur la liste électorale en personne, par téléphone ou en ligne. Elles pourraient aussi diffuser de l'information générale à l'aide d'affichage, de publicités et de leur site Web. Dans ce contexte, elles devraient aussi offrir un service permettant aux électeurs de vérifier leur inscription sur la liste électorale.  

— Si les municipalités de 20 000 habitants et plus ne sont pas en mesure de livrer leurs cartes de rappel à la porte des électrices et des électeurs, elles doivent leur permettre de vérifier leur lieu de vote par téléphone.

Les trousses de vote par correspondance devront être transmises à l'aide d'un service de livraison.

Cette décision n'empêcherait pas les municipalités de transmettre leurs documents par la poste si la grève se terminait rapidement et si les services postaux reprenaient avec leur efficacité habituelle.

«J'invite les électrices et les électeurs à être compréhensifs et à prendre le temps de se renseigner auprès de leur municipalité pour avoir toute l'information dont ils ont besoin pour exercer leur droit de vote, » a conclu le directeur général des élections.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le maire François Veilleux tire sa révérence

Publié à 8h00

Le maire François Veilleux tire sa révérence

Moins de 48 heures avant la fin des mises en candidature officielles auprès d'Élections Québec, le maire de la Ville de Beauceville, François Veilleux, a annoncé qu'il ne solliciterait pas un 3e mandat à la tête de la municipalité. Il a fait cette déclaration en fin de séance du conseil municipal, hier soir, pour ce qui s'est avéré être sa ...

LIRE LA SUITE
Jean-François Grenier vise la mairie de Saint-Martin

Publié hier à 9h00

Jean-François Grenier vise la mairie de Saint-Martin

Jean-François Grenier a annoncé sa candidature pour le poste de maire à la municipalité de Saint-Martin en vue des prochaines élections.  Marié et père de deux enfants, il est né à Saint-Georges tandis que sa conjointe, Julie Courtemanche, est originaire de Saint-Martin. Après avoir acquis une propriété dans la municipalité il y a 16 ans, ils ont ...

LIRE LA SUITE
L'Équipe Bolduc se représente à Saint-Victor

Publié le 25 septembre 2025

L'Équipe Bolduc se représente à Saint-Victor

Le maire de Saint-Victor, Jonathan Bolduc, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse, qu'il sollicitera un 4e mandat à la tête de sa municipalité. En vue du scrutin du 2 novembre prochain, il se présente aussi en équipe avec les conseillers sortants Xavier Bouhy (siège 1), Dany Plante (siège 2), Richard Doyon (siège 3), ainsi qu'Éric ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge