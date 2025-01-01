Élections municipales: des mesures «spéciales» pour parer à la grève chez Postes Canada

Le directeur général des élections du Québec vient de prendre «une décision spéciale» pour permettre aux municipalités de transmettre les documents liés à l'élection du 2 novembre prochain, dans le contexte de la grève chez Postes Canada, déclenchée le 25 septembre.

«Les services postaux sont un élément clé du processus électoral. Dans le contexte actuel, les municipalités, qui sont responsables d'organiser leurs élections, devront effectuer des efforts supplémentaires considérables pour trouver d'autres solutions», a indiqué Jean-François Blanchet, par voie de communiqué de presse.

Ainsi, Élections Québec propose diverses mesures de remplacement pour soutenir les municipalités dans cette situation particulière:

— Si elles en ont la capacité, elles sont invitées à favoriser une solution qui assurera la transmission de deux documents à la porte des électrices et des électeurs, conformément à l'esprit de la Loi: l'avis d'inscription à la liste électorale et la carte de rappel. Les municipalités pourraient utiliser un autre service de livraison ou encore faire appel à leur personnel ou à un groupe de bénévoles, par exemple.

— Si elles ne sont pas en mesure de distribuer des avis d'inscription personnalisés au nom de chaque électrice et chaque électeur, elles pourraient distribuer un avis non personnalisé à chaque porte. Elles devraient alors permettre aux électeurs de vérifier leur inscription sur la liste électorale en personne, par téléphone ou en ligne. Elles pourraient aussi diffuser de l'information générale à l'aide d'affichage, de publicités et de leur site Web. Dans ce contexte, elles devraient aussi offrir un service permettant aux électeurs de vérifier leur inscription sur la liste électorale.

— Si les municipalités de 20 000 habitants et plus ne sont pas en mesure de livrer leurs cartes de rappel à la porte des électrices et des électeurs, elles doivent leur permettre de vérifier leur lieu de vote par téléphone.

Les trousses de vote par correspondance devront être transmises à l'aide d'un service de livraison.

Cette décision n'empêcherait pas les municipalités de transmettre leurs documents par la poste si la grève se terminait rapidement et si les services postaux reprenaient avec leur efficacité habituelle.

«J'invite les électrices et les électeurs à être compréhensifs et à prendre le temps de se renseigner auprès de leur municipalité pour avoir toute l'information dont ils ont besoin pour exercer leur droit de vote, » a conclu le directeur général des élections.