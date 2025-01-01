Le maire François Veilleux tire sa révérence

Moins de 48 heures avant la fin des mises en candidature officielles auprès d'Élections Québec, le maire de la Ville de Beauceville, François Veilleux, a annoncé qu'il ne solliciterait pas un 3e mandat à la tête de la municipalité.

Il a fait cette déclaration en fin de séance du conseil municipal, hier soir, pour ce qui s'est avéré être sa dernière présence officielle à la table des élus.

En mêlée de presse, après la levée de la rencontre, il a expliqué aux journalistes présents les deux raisons qui ont motivé son retrait de la scène politique municipale.

« La première, c'est vraiment la santé, a avoué l'homme de 57 ans. J'ai passé des tests dernièrement. Quand les spécialistes qui t'examinent sont plus inquiets que toi sur ton état de santé, tu te poses des questions.» Au cours de ses neuf années d'élu, dont la première comme conseiller, le maire Veilleux a subi au moins deux infarctus, en plus de combattre un cancer. Il avait d'ailleurs été en convalescence plusieurs mois à l'automne 2022.

Le seconde raison concerne ses rapports extrêmement difficiles avec l'appareil gouvernemental québécois, dont les ministères et agences, notamment dans tout le dossier des inondations, la démolition des maisons qui a suivi, et ses efforts de revitalisation.

Mais surtout et avant toute chose, il en veut encore à la Commission municipale du Québec, estimant avoir été «maltraité» durant les procédures d'enquête, qui ont finalement mené à le reconnaître coupable, le 3 octobre 2023, à des manquements au Code d'éthique en déontologie des élus municipaux. Il avait alors été condamné à payer 8 000 $ d'amendes, représentant la sanction monétaire la plus importante jamais imposée dans toute l'histoire du tribunal administratif.

Parc industriel

Le premier magistrat considère qu'il ne l'a« pas eu facile» durant ses deux mandats, en voyant disparaître le centre-ville et nombre de résidences, alors que sévissait en plus la pandémie de la COVID-19, qui a mis en veilleuse plein d'idées de développement.

Il rappelle aussi que son administration a manoeuvré plusieurs mois sans personnel en place dans des postes-clé de direction, et qu'il a dû compenser pour que le travail soit accompli. «On me l'a d'ailleurs sévèrement reproché mais j'ai toujours fait ça pour le bien de la ville», a-t-il confié.

Il a fait le calcul d'investir ses efforts dans le parc industriel, afin de générer des revenus d'importance et une croissance à sa ville. Sur cet aspect, il dresse un bilan très positif et estime avoir atteint en grande partie ses objectifs.

François Veilleux est également très fier d'avoir réussi à sauver du pic des démolisseurs la Maison Fortier, sur la rive Ouest, où un centre d'interprétation sur les débâcles est prévu voir le jour dans la prochaine année.

Sans le dire ouvertement, le maire de Beauceville sait qu'il quitte l'Hôtel de ville alors qu'il a perdu la confiance des membres de son conseil municipal. Les rapports sont devenus tendus et confrontants dès qu'ont débuté tous les démêlés avec la CMQ et les poursuites judiciaires pour certains achats de terrain dans le parc industriel. On a même réclamé qu'il démissionne.

C'est pour cette raison que l'actuel conseiller du district 5, Patrick Mathieu, a annoncé dès le mois de février, qu'il se présentait à la mairie, avec tous les autres conseillers en place.

Il semble toutefois qu'il ne sera pas élu par acclamation, à la fermeture des candidatures, ce vendredi 3 octobre, puisque le nom de Martin Charron apparaît dans la liste officielle des candidats à la mairie de Beauceville. Au moment de publier cet article, EnBeauce.com n'a pas été en mesure d'entrer en contact avec ce candidat.