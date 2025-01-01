Élections municipales 2025: Saint-Georges recherche du personnel électoral

En vue des élections municipales du 2 novembre, la Ville de Saint-Georges lance une campagne de recrutement pour du personnel électoral.

Plusieurs postes sont à pourvoir, notamment des scrutateurs, secrétaires de bureau de vote ainsi que des préposés à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO).

Cette participation rémunérée permet aux citoyens de contribuer activement au processus démocratique. Une formation est également requise avant l’entrée en fonction.

Les personnes intéressées doivent être disponibles à différentes dates, selon le poste visé :

- Le 24 octobre et le 2 novembre pour le vote au bureau de la présidente d’élection ;

- Les 25 et 26 octobre, ainsi que le 2 novembre, pour le vote par anticipation ;

- Le 2 novembre, toute la journée jusqu’à la fin du dépouillement, pour le jour des élections.

Les formulaires de candidature sont disponibles sur le site Web de la Ville de Saint-Georges.