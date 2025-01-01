Sylvio Veilleux entre en campagne pour « changer la dynamique » à Saint-Georges

Sylvio Veilleux a choisi de se présenter à la mairie de Saint-Georges, fort d’un long parcours entrepreneurial et d’une volonté affirmée de proposer une alternative à l’administration sortante.

Installé dans le milieu immobilier depuis de nombreuses années, il se dit prêt à se mettre au service des citoyens, avec des idées bien arrêtées.

« Ce n’est pas une décision prise sur un coup de tête », affirme-t-il lors d'une entrevue avec EnBeauce.com. Il confie y réfléchir depuis plusieurs années, ayant régulièrement sondé les citoyens sur leurs préoccupations. S’il reconnaît que l'unique candidature de Manon Bougie n’a pas été le facteur déclencheur, il n’hésite pas à exprimer son désaccord avec la continuité qu’elle incarne : « Je ne suis pas vraiment satisfait de l’administration Morin. Il y a des choses qui se passent que je n’aime pas. »

Pour lui, la ville doit d’abord améliorer son attractivité économique. Il envisage notamment la mise en place d’incitatifs pour attirer de nouveaux entrepreneurs. « Donner un congé de taxes, c’est une idée à explorer », lance-t-il, convaincu que Saint-Georges peut devenir un moteur régional encore plus dynamique. Il souhaite aussi revoir certains règlements d’urbanisme et améliorer le fonctionnement interne de l’hôtel de ville, sans pour autant imposer sa vision. « Je ne m’en vais pas là pour faire le cowboy. »

Contrairement à d’autres candidats qui s’entourent d’une équipe complète, Sylvio Veilleux fait campagne seul. Une décision assumée, qu’il considère comme une preuve de sa capacité à collaborer. « Toute ma vie, j’ai travaillé avec du monde que je connaissais peu ou pas. À force de se parler, on finit par se comprendre. »

Restructurer la Ville de Saint-Georges face à sa forte croissance

Sur le fond, il juge que la croissance rapide de Saint-Georges exige des actions urgentes, notamment en matière de transport. « C’est en train d’exploser. Il va falloir se restructurer, ça presse. Je caresse sérieusement l’idée d’un deuxième pont », avance-t-il, en évoquant les embouteillages fréquents sur les axes majeurs de la ville. L’accès au logement, la densification urbaine et l’amélioration des infrastructures figurent aussi parmi ses priorités.

Un autre enjeu qui revient souvent dans les échanges avec la population, selon lui : la présence de fluor dans l’eau potable. « Beaucoup de gens m’en ont parlé, et je ne suis pas très à l’aise avec ça non plus. Il faudra rapidement se pencher sur la question. »

Son expérience d’entrepreneur, dit-il, constitue un atout important pour gérer une ville en expansion. Il se dit convaincu qu’elle lui permettra de mieux comprendre les enjeux des entreprises locales et d’agir avec pragmatisme. Il souhaite aussi que la ville privilégie davantage ses fournisseurs locaux : « Ce sont eux qui paient des taxes ici. Si on peut leur donner la priorité, il faut le faire. »

Enfin, le candidat Veilleux promet une gestion rigoureuse des finances publiques, particulièrement dans le contexte économique actuel. « Ce n’est pas le temps de monter les taxes en fou pour faire des projets épouvantables. Le monde a déjà de la misère à joindre les deux bouts. »

Il conclut en rappelant son attachement profond à sa ville natale. « Ça fait plusieurs générations qu’on est ici. J’ai toujours mis mes billes à Saint-Georges. J’aime le monde. Je pense que les gens savent ce que je suis capable de faire. »