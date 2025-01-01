Nous joindre
Élections du 2 novembre

L'équipe Ensemble Plus Fort candidate à la mairie de Saint-Alfred

16h15
6 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

L’équipe Ensemble Plus Fort a annoncé officiellement sa candidature en vue des prochaines élections municipales du 2 novembre 2025 à Saint-Alfred.

L'équipe de Marie-Josée Therrien, candidate à la mairie, est composée de:
- Sébastien Sévigny, candidat au poste de conseiller #1
- Luc Poulin, candidat au poste de conseiller#2
- Luc Gilbert, candidat au poste de conseiller #3
- Joanne Dussault, candidate au poste de conseillère #4
- Éric Poulin, candidat au poste de conseiller #5
- Gilles Millaire, candidat au poste de conseiller#6

Leur vision est de bâtir un avenir encore plus fort pour Saint-Alfred, en mettant de l’avant la transparence, le respect, la collaboration et le développement durable de la communauté.

« Nous croyons profondément que les décisions municipales doivent se prendre avec et pour les citoyens. Si nous travaillons ensemble, sans divisions inutiles, nous irons beaucoup plus loin. Notre équipe représente l’expérience, l’énergie et la volonté d’avancer collectivement », a mentionné Marie-Josée Therrien.

Dans le cadre de leur plan de développement, ils pensent essentiel d’aller chercher de nouvelles sources de revenus — notamment par la croissance et la diversification des taxes foncières — afin de diminuer le fardeau fiscal tout en améliorant les services offerts aux citoyens. La qualité de vie des résidents demeure au cœur de leurs priorités.

Dans les prochaines semaines, l’équipe Ensemble Plus Fort ira à la rencontre des citoyens pour présenter ses priorités et échanger sur leurs préoccupations.

