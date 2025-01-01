Nous joindre
Dans l'équipe de Gina Cloutier

Élections municipales: Linda Chabot se présente au siège no 3 à Frampton

durée 09h00
7 octobre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Résidente de Frampton depuis près de deux décennies, Linda Chabot a annoncé sa candidature au poste de conseillère municipale pour le siège no 3 en vue des élections municipales de 2025.

Mère de trois enfants et impliquée dans sa communauté, elle participe depuis quatre ans au conseil d’établissement de l’école L’Envolé et agit également comme bénévole pour l’Organisation des parents participants (OPP). Elle souhaite maintenant s’engager davantage dans la vie municipale.

« Je souhaite mettre mes compétences et mon énergie au service des citoyens et citoyennes de Frampton. Je veux soutenir l’équipe municipale, faire avancer les projets en cours et encourager le développement d’initiatives porteuses pour notre communauté », affirme-t-elle.

Copropriétaire de la Ferme Steline Carter inc., Linda Chabot détient une formation en bio-agronomie et en agroéconomie de l’Université Laval. Elle estime que son parcours professionnel en agriculture et en gestion sera un atout pour contribuer aux dossiers municipaux.

Soucieuse de la qualité de vie dans la municipalité, elle dit vouloir s’investir particulièrement auprès des aînés, des jeunes, du secteur des loisirs et du développement local.

Elle se joint à l’équipe menée par la candidate à la mairie Gina Cloutier (désormais élue par réclamation). « Notre équipe a déjà une vision, des projets et prépare les priorités et orientations pour les prochaines années, et je suis très fière de faire partie de l’équipe de Gina Cloutier. »

Pour rappel, Linda Chabot fera face à Audrey Lambert lors du scrutin du 2 novembre prochain pour le siège 3.

