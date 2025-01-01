Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Élections du 2 novembre

Beauceville: Samuel Boutin est candidat au district 3

durée 09h00
9 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Samuel Boutin brigue les suffrages au poste de conseiller municipal du district 3 de la ville de Beauceville en vue du scrutin du 2 novembre prochain.

Le candidat âgé de 20 ans a grandi et complété son primaire ainsi que son secondaire à Beauceville. 

L’étudiant au baccalauréat en affaires publiques et relations internationales à l’Université Laval, où il se spécialise en droit, en politique et économie se présente comme étant un gars de terrain, qui veut agir concrètement, qui veut construire l’avenir de notre ville ensemble. Son engagement est clair : il veut représenter les citoyens de Beauceville avec énergie, écoute et rigueur.

« Pour rendre notre ville dynamique et attrayante pour les nouvelles familles, il m’apparait nécessaire d’avoir une voix jeune et au fait des réalités des citoyens de l’ouest de la ville au sein du conseil municipal […] une nouvelle dynamique pour la vie locale. C’est ce qui me motive ! », a-t-il mentionné.

Il invite ainsi les citoyens à se rendre aux urnes les 26 octobre et 2 novembre prochains.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Saint-Georges: Jean Perron retire sa candidature, Jérôme Gendreau élu par réclamation

Publié à 12h00

Saint-Georges: Jean Perron retire sa candidature, Jérôme Gendreau élu par réclamation

Revirement dans la course municipale à Saint-Georges : le conseiller sortant du district 3, Jean Perron, a annoncé son retrait, laissant le champ libre à Jérôme Gendreau, désormais élu par réclamation. Jean Perron, en poste depuis plus de trois décennies, a officialisé sa décision ce jeudi 9 octobre, à la veille de l’impression des bulletins de ...

LIRE LA SUITE
Élections municipales: Linda Chabot se présente au siège no 3 à Frampton

Publié le 7 octobre 2025

Élections municipales: Linda Chabot se présente au siège no 3 à Frampton

Résidente de Frampton depuis près de deux décennies, Linda Chabot a annoncé sa candidature au poste de conseillère municipale pour le siège no 3 en vue des élections municipales de 2025. Mère de trois enfants et impliquée dans sa communauté, elle participe depuis quatre ans au conseil d’établissement de l’école L’Envolé et agit également comme ...

LIRE LA SUITE
L’équipe Ensemble Plus Fort candidate à la mairie de Saint-Alfred

Publié le 6 octobre 2025

L’équipe Ensemble Plus Fort candidate à la mairie de Saint-Alfred

L’équipe Ensemble Plus Fort a annoncé officiellement sa candidature en vue des prochaines élections municipales du 2 novembre 2025 à Saint-Alfred. L'équipe de Marie-Josée Therrien, candidate à la mairie, est composée de: - Sébastien Sévigny, candidat au poste de conseiller #1 - Luc Poulin, candidat au poste de conseiller#2 - Luc Gilbert, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge