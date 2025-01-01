Beauceville: Samuel Boutin est candidat au district 3

Samuel Boutin brigue les suffrages au poste de conseiller municipal du district 3 de la ville de Beauceville en vue du scrutin du 2 novembre prochain.

Le candidat âgé de 20 ans a grandi et complété son primaire ainsi que son secondaire à Beauceville.

L’étudiant au baccalauréat en affaires publiques et relations internationales à l’Université Laval, où il se spécialise en droit, en politique et économie se présente comme étant un gars de terrain, qui veut agir concrètement, qui veut construire l’avenir de notre ville ensemble. Son engagement est clair : il veut représenter les citoyens de Beauceville avec énergie, écoute et rigueur.

« Pour rendre notre ville dynamique et attrayante pour les nouvelles familles, il m’apparait nécessaire d’avoir une voix jeune et au fait des réalités des citoyens de l’ouest de la ville au sein du conseil municipal […] une nouvelle dynamique pour la vie locale. C’est ce qui me motive ! », a-t-il mentionné.

Il invite ainsi les citoyens à se rendre aux urnes les 26 octobre et 2 novembre prochains.