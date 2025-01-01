Hugo Berthiaume et son équipe entrent à la mairie de Saint-Elzéar

L’assermentation du nouveau conseil municipal de Saint-Elzéar s’est tenue cette semaine et le maire Hugo Berthiaume est désormais officiellement en fonction, tout comme son équipe.

Depuis le mois de juin, les membres de l’équipe Réussir Ensemble | Équipe Hugo Berthiaume ont rencontré de nombreux Elzéaroises et Elzéarois afin de bien saisir leurs priorités et leurs préoccupations. Fidèle à ses engagements électoraux, l’équipe entend poursuivre les projets déjà amorcés, notamment le réaménagement de la route 216, dont la fin des travaux est prévue pour 2026, ainsi que le déploiement de la nouvelle phase du parc industriel.

Parmi les nouvelles initiatives du mandat, la municipalité procédera au renouvellement du Plan de développement élaboré en 2014 à la suite de consultations citoyennes.

« La vision actuelle aura bientôt plus de dix ans. Il est essentiel pour nous de la rafraîchir afin qu’elle reflète les réalités et les aspirations d’aujourd’hui. Cet exercice nous permettra de mesurer le chemin parcouru et de redéfinir, collectivement, où nous souhaitons voir Saint-Elzéar dans les dix prochaines années et même plus », a déclaré Hugo Berthiaume, plus jeune maire élu de l’histoire de la municipalité.

Soucieuse d’améliorer la cohabitation entre les citoyens et le milieu agricole, l’administration municipale mettra également sur pied, au cours des prochaines semaines, un Comité agricole. La composition du comité et la tenue de sa première rencontre sont prévues avant la période des Fêtes.

« L’agriculture est au cœur de notre identité et de notre vitalité économique. Elle fait vivre nos rangs et nos familles. Pour nous, il est primordial de travailler en étroite collaboration avec nos productrices et nos producteurs, qui contribuent de façon essentielle à notre prospérité collective », a ajouté le premier magistrat.

Les prochaines semaines seront particulièrement occupées pour les nouveaux élus, qui amorceront les travaux entourant l’élaboration du plan triennal d’immobilisations et du budget 2026.

Composition du conseil municipal :

• Hugo Berthiaume, maire,

• Sylvie Lehoux, conseillère, siège 1,

• David Desmarais, conseiller, siège 2,

• Gaétan Drouin, conseiller, siège 3,

• Josée Camiré, conseillère, siège 4,

• Josée Marcoux, conseillère, siège 5,

• Stéphane Lehoux, conseiller, siège 6.