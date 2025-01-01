Nous joindre
Scrutin du 2 novembre

Les résultats dans la MRC Beauce-Sartigan

durée 12h00
3 novembre 2025
Par Léa Arnaud, Journaliste

Découvrez les résultats des élections municipales dans la MRC de Beauce-Sartigan suite au scrutin du 2 novembre 2025.

La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 9 h 30.

Dans la MRC Beauce-Sartigan, les maires élus sont Jean-Philippe Mercier (Saint-Gédéon-de-Beauce), Manon Bougie (Saint-Georges) et Berthier Grondin (Saint-René). Le seul maire réélu est Yvan Paré, Saint-Martin,

Résultats - MRC Beauce-Sartigan

LA GUADELOUPE
Poste 6: Mélanie Poulin/ ÉLUE

SAINT-BENOÎT-LABRE
Poste 3:  Peggy Vignola/ ÉLUE
Poste 6: Marie-Josée Breault/ ÉLUE

SAINT-CÔME--LINIÈRE
Poste 2: Bianca Perreault/ RÉÉLUE
Poste 3: Pascal Poulin/ ÉLU
Poste 4: Alain Dumas/ ÉLU
Poste 5: Alain Bouchard/ ÉLU

SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
Maire: Jean-Philippe Mercier/ ÉLU
Poste 1: Daniel Tanguay/ ÉLU
Poste 2: José Lachance (Marie Lou)/ ÉLUE
Poste 3: Cathy Bisson/ RÉÉLUE
Poste 4: Claude Lachance/ RÉÉLU
Poste 5: Alain Nadeau/ RÉÉLU
Poste 6: Michel Nadeau/ RÉÉLU

SAINT-GEORGES
Maire: Manon Bougie/ ÉLUE
District 6: Jean-Pierre Fortier/ RÉÉLU

SAINT-MARTIN
Maire: Yvan Paré/ RÉÉLU
Poste 1: Tommy Paquet/ ÉLU
Poste 3: Robert Lessard/ RÉÉLU
Poste 5: Nancy Maheux/ ÉLUE
Poste 6: David Cloutier/ ÉLU

SAINT-RENÉ
Maire: Berthier Grondin/ ÉLU
Conseiller Poste 2: / Karine Veilleux/ ÉLUE

