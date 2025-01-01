Les résultats dans la MRC Beauce-Sartigan

Découvrez les résultats des élections municipales dans la MRC de Beauce-Sartigan suite au scrutin du 2 novembre 2025.

La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 9 h 30.

Dans la MRC Beauce-Sartigan, les maires élus sont Jean-Philippe Mercier (Saint-Gédéon-de-Beauce), Manon Bougie (Saint-Georges) et Berthier Grondin (Saint-René). Le seul maire réélu est Yvan Paré, Saint-Martin,

Résultats - MRC Beauce-Sartigan

LA GUADELOUPE

Poste 6: Mélanie Poulin/ ÉLUE

SAINT-BENOÎT-LABRE

Poste 3: Peggy Vignola/ ÉLUE

Poste 6: Marie-Josée Breault/ ÉLUE

SAINT-CÔME--LINIÈRE

Poste 2: Bianca Perreault/ RÉÉLUE

Poste 3: Pascal Poulin/ ÉLU

Poste 4: Alain Dumas/ ÉLU

Poste 5: Alain Bouchard/ ÉLU

SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE

Maire: Jean-Philippe Mercier/ ÉLU

Poste 1: Daniel Tanguay/ ÉLU

Poste 2: José Lachance (Marie Lou)/ ÉLUE

Poste 3: Cathy Bisson/ RÉÉLUE

Poste 4: Claude Lachance/ RÉÉLU

Poste 5: Alain Nadeau/ RÉÉLU

Poste 6: Michel Nadeau/ RÉÉLU

SAINT-GEORGES

Maire: Manon Bougie/ ÉLUE

District 6: Jean-Pierre Fortier/ RÉÉLU

SAINT-MARTIN

Maire: Yvan Paré/ RÉÉLU

Poste 1: Tommy Paquet/ ÉLU

Poste 3: Robert Lessard/ RÉÉLU

Poste 5: Nancy Maheux/ ÉLUE

Poste 6: David Cloutier/ ÉLU

SAINT-RENÉ

Maire: Berthier Grondin/ ÉLU

Conseiller Poste 2: / Karine Veilleux/ ÉLUE