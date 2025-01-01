Scrutin du 2 novembre
Les résultats dans la MRC Beauce-Sartigan
Découvrez les résultats des élections municipales dans la MRC de Beauce-Sartigan suite au scrutin du 2 novembre 2025.
La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 9 h 30.
Dans la MRC Beauce-Sartigan, les maires élus sont Jean-Philippe Mercier (Saint-Gédéon-de-Beauce), Manon Bougie (Saint-Georges) et Berthier Grondin (Saint-René). Le seul maire réélu est Yvan Paré, Saint-Martin,
Résultats - MRC Beauce-Sartigan
LA GUADELOUPE
Poste 6: Mélanie Poulin/ ÉLUE
SAINT-BENOÎT-LABRE
Poste 3: Peggy Vignola/ ÉLUE
Poste 6: Marie-Josée Breault/ ÉLUE
SAINT-CÔME--LINIÈRE
Poste 2: Bianca Perreault/ RÉÉLUE
Poste 3: Pascal Poulin/ ÉLU
Poste 4: Alain Dumas/ ÉLU
Poste 5: Alain Bouchard/ ÉLU
SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
Maire: Jean-Philippe Mercier/ ÉLU
Poste 1: Daniel Tanguay/ ÉLU
Poste 2: José Lachance (Marie Lou)/ ÉLUE
Poste 3: Cathy Bisson/ RÉÉLUE
Poste 4: Claude Lachance/ RÉÉLU
Poste 5: Alain Nadeau/ RÉÉLU
Poste 6: Michel Nadeau/ RÉÉLU
SAINT-GEORGES
Maire: Manon Bougie/ ÉLUE
District 6: Jean-Pierre Fortier/ RÉÉLU
SAINT-MARTIN
Maire: Yvan Paré/ RÉÉLU
Poste 1: Tommy Paquet/ ÉLU
Poste 3: Robert Lessard/ RÉÉLU
Poste 5: Nancy Maheux/ ÉLUE
Poste 6: David Cloutier/ ÉLU
SAINT-RENÉ
Maire: Berthier Grondin/ ÉLU
Conseiller Poste 2: / Karine Veilleux/ ÉLUE
À lire également
Saint-Georges: Manon Bougie a remporté 81,92% des votes
Manon Bougie devient la première mairesse de Saint-Georges