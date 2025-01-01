Nous joindre
Scrutin du 2 novembre

Vallée-Jonction: Yves Rhéaume candidat au siège no 2

durée 09h00
21 octobre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le retraité Yves Rhéaume se présente au poste de conseiller du siège numéro 2 à Vallée-Jonction.

Même s'il est néophyte en politique municipale, il connaît par contre très bien les rouages de l'administration valléenne, pour y avoir travaillé pendant 23 ans, au sein des travaux publics.

C'est cette expérience de travail, et aussi celle acquise au ministère des Transports du Québec, dont ce diplômé en génie civil aimerait faire profiter la municipalité.

Il estime que, depuis quatre ans, Vallée-Jonction présente des «lacunes» au service des loisirs, ainsi qu'au sein du personnel  en place. «Mes idées (pour améliorer la situation) sont pas méchantes et j'ai développé des aptitudes en relations publiques pour être capable de les communiquer», a dit en substance l'homme de 67 ans. lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Au scrutin du 2 novembre, il fera face au candidat Guy Champagne. À Vallée-Jonction, le seul autre poste en élection est celui de maire, alors que la conseillère sortante au siège no 1, Marie-Ève Roy, espère obtenir la fonction de premier magistrat devant son opposant, Éric Hébert.

 

