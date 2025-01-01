C'est l'heure du vote par anticipation

Nous joindre
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est en fin de semaine que les électrices et les électeurs qui le désirent, peuvent aller voter par anticipation au scrutin municipal 2025.

La très grande majorité des localités ne tiendront qu'une seule journée pour ce faire, soit le dimanche 26 octobre, de midi à 20 h. D'autres en ont prévu deux, comme la Ville de Saint-Georges, soit les 25 et 26 octobre.

Certaines municipalités permettront également aux électrices et aux électeurs de voter au bureau de la présidente ou du président d'élection à certains moments entre le 24 et le 29 octobre. Les jours et les heures d'ouverture varient d'une municipalité à l'autre; les électeurs peuvent les vérifier auprès de leur municipalité.

Pour vérifier les dates retenues par votre municipalité, consultez le carton d'élections qui a été envoyé chez vous. À tout venant, si vous n'êtes pas en mesure de faire votre choix à l'avance, il vous restera le jour du scrutin du 2 novembre. À ce moment-là, les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h.

Enfin, nous publions à nouveau un relevé exhaustif et à jour de tous les postes qui sont en élection dans les MRC de Beauce-Centre, de Beauce-Sartigan, de La Nouvelle-Beauce, et des Etchemins.

MRC Beauce-Centre

BEAUCEVILLE
Maire: Martin Charron /Patrick Mathieu (sortant District 5)
District 3: Samuel Boutin / Sandra Fortin

SAINT-ALFRED
Maire: Marie-Josée Therrien (sortante) / Jean-Pierre Veilleux (sortant poste 6)
Poste 1: Marie-Ève Leblanc / Jacques Roy (sortant) / Sébastien Sévigny
Poste 2: Luc Poulin /T ommy Roy
Poste 4: Nancy Bolduc / Joanne Dussault
Poste 5: Éric Poulin / Chantal Rodrigue (sortante)
Poste 6: Chantale Couture (sortante poste 3) / Gilles Millaire

SAINT-FRÉDÉRIC
Maire: Jacques Berthiaume (sortant Poste 1)/Anne-Marie Lachance

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
District 2: Samuel Doyon (sortant) / Sylvain Gilbert / Élise Maheu
District 3: Michel Doyon (sortant) / HélèneSt-Hilaire
District 4: Éric Blanchette-Ouellet (sortant) / Pierrot Lagueux

SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES
Maire: Marc Lessard (sortant Poste 4) / Christian Roy (sortant Poste 3)

SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE
Poste 4: Éric Morency (sortant poste 6) / Peggy Poulin Nolet 
Poste 5: Cynthia Bolduc / Michel Pigeon (sortant)
Poste 6: Maryse Baillargeon (sortante poste 4) / Jessica Grenon

SAINT-SÉVERIN
Poste 4: Édith Faucher / Patricia Labbé (sortante poste 1)

TRING-JONCTION
Siège 1:Véronique Lessard / Marco Roy (sortant)
Siège 4: Jean-François Lessard / Gaëtan Vachon
Siège 5: Mario Mathieu (sortant) / Audrey Turmel
Siège 6: Mireille Lessard (sortante) /  Marc Paré (sortant siège 3)

MRC Beauce-Sartigan

LA GUADELOUPE
Poste 6: Alain Grandbois / Mélanie Poulin

SAINT-BENOÎT-LABRE
Poste 3:  Louis-David Bonin (sortant) / Peggy Vignola
Poste 6: Marie-Josée Breault / Patricia Maltais / Mélanie Raymond (sortante)

SAINT-CÔME--LINIÈRE
Poste 2: Simon Létourneau / Bianca Perreault
Poste 3: Fernand Caouette / Pascal Poulin
Poste 4: Alain Dumas  / Steven Lebel / Daniel Poulin
Poste 5: Alain Bouchard / Sylvie Bruneau

SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
Maire: Christian Bégin / Carole Lachance / Jean-Philippe Mercier /Danny Ouellet / Pierre Poulin
Poste 1: Laurent Bisson / Daniel Tanguay
Poste 2: Tony Bolduc / José Lachance (Marie Lou) / Luc Lachance / Alain Mercier
Poste 3: Cathy Bisson (sortante) / Jonathan Nadeau / Eric Mercier
Poste 4: Claude Lachance (sortant) / Marie-Eve Nadeau
Poste 5: Alain Nadeau (sortant) / Pascal Lachance / Richard Quirion
Poste 6: Michel Nadeau (Pinceau) / Rémi Tanguay (sortant)

SAINT-GEORGES
Maire: Manon Bougie (sortante district 5) / Sylvio Veilleux
District 6: Jean-Pierre Fortier (sortant) / Samuel Giguère

SAINT-MARTIN
Maire: Jean-François Grenier / Yvan Paré (sortant)
Poste 1: Tommy Paquet / René Rancourt (sortant)
Poste 3: Rudy Lamontagne / Robert Lessard (sortant)
Poste 5: Philip Longchamps/ Nancy Maheux 
Poste 6: David Cloutier | Milisa Pépin (sortante)

SAINT-RENÉ
Maire: Berthier Grondin | Sylvain Veilleux (sortant)
Conseiller Poste 2: Steve Gagné (sortant) / Karine Veilleux

MRC de La Nouvelle-Beauce

FRAMPTON
Poste 3: Linda Chabot / Audrey Lambert

SAINTS-ANGES
Siège 3: Rémi Lambert / Nathalie Mercier (sortante siège 2)
Siège 5: Pierre Drouin / Roger Drouin (sortant siège 3)

SAINTE-HÉNÉDINE
Maire: Marc-Antoine Cyr / Benoît Roy
Siège 2: Manuel Deblois / Christian Roy (sortant siège 1)

SAINT-ISIDORE
Maire: Cindy Côté (sortante district 1)/ Réal Turgeon (sortant)
District 1: Roger Dion / Roland Rodrigue
District 2: Daniel Blais (sortant) / Diane Rhéaume (sortante district 5)
District 4: Marie-Claude Allen (sortante) / André Dahl 
District 6: Mathieu Laliberté / Dannie Larose

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
Maire: Olivier Dumais (sortant) / Charles Fecteau

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE
Maire: Marco Côté (sortant district 4) / Luce Lacroix (sortante district 1)
District 1: Liliana Arcila / Clémence Faucher
District 2: Nicolas Desrochers / Marie Douce Guay
District 3: Carl Audet / Sébastien Drouin
District 4: Sébastien Caux / Claude Hervé Kouassi
District 5: Dany Drouin / François Giroux
District 6: Vincent Quirion / Steve Rouleau (sortant)

VALLÉE-JONCTION
Maire: Éric Hébert / Marie-Ève Roy (sortante siège 1)
Siège 2: Guy Champagne / Yves Rhéaume

MRC des Etchemins

LAC-ETCHEMIN
Maire: Harold Gagnon / Joan Gagnon (sortante siège 5)/Johanne Plourde Têtu
Siège 1: Guyda Deblois (sortant)/Gérald Gourde
Siège 2: Normand Poulin (sortant)/Olivier Pouliot-Audet/Donald Van Draanen
Siège 3: Nathalie Côté/Thérèse Fortier/Fabien Lacorre (sortant)
Siège 4: Jean-François Lacroix/Réjean Pageau/Yves Vallières
Siège 5: Daniel Gagnon/Gilles Neault
Siège 6: Yannick Dion (sortant)/Josette Fortin 

SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS
Maire: Rachel Goupil (sortante) / Stéphane Joseph Paul Tremblay
Poste 3:  Pierre De Beaumont (sortant) / Ghislaine Pouliot
Poste 5: Annie Guillemette / Frédéric Lamontagne

SAINT-CYPRIEN
Poste 4: Bernard Blanchet / Nicolas De Bray 
Poste 5: Joane Rochon (sortante) / Catherine Tremblay

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
Maire: Richard Asselin / Suzanne Campeau Guenette / Bryan Connors
Poste 2: Ariel Bilodeau (sortante)  /Isabelle Gilbert
Poste 5: Laurianne Bouchard / Jean-Michel Guay / France Turcotte
Poste 6: Cynthia Cameron / Sylvie Lepage (sortante)

SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE
Poste 1: Francis Roy / Nadia Tanguay
Poste 3: Yasmine Allard / Marie-Ève Jolin
Poste 5: Jean-Francois Beauchemin / Robert Legault (sortant)

SAINT-MAGLOIRE
Maire: Véronique Gilbert / Jean Tanguay
Poste 3: Alex Leroux / Bertrand Marceau

SAINT-PROSPER
Poste 4: Richard Bernier / Daniel Poulin (Floun)

SAINT-ZACHARIE
Maire: Camil Cloutier (sortant) / Sandra Deschênes / Jean Paradis
Poste 1: Jocelyn Faucher (sortant) / Rémi Fortin
Poste 2: Céline Gilbert / Richard Lachance
Poste 3: Mario Larivière / Denyse Poulin
Poste 5: Marie-Ève Goulet / Pierre Grondines (sortant)

SAINTE-JUSTINE
Maire: Christian Chabot (sortant)/Mario Côté
Poste 5: Doris Gilbert (sortante) / Marcel Tangua

