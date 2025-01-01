Nous joindre
Scrutin du 2 novembre

Débat électoral: deux visions d'avenir pour Saint-Georges

durée 18h00
22 octobre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
En collaboration avec Léa Arnaud

Les deux aspirants à la mairie de la Ville de Saint-Georges ont des priorités différentes pour assurer le développement de la capitale beauceronne.

C'est du moins ce qu'ils ont exposé à la soixantaine de personnes venus les entendre ce midi, à la salle L'Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches, lors d'un débat électoral organisé par le Chambre de commerce de Saint-Georges.

Pour la candidate Manon Bougie, qui cumule 16 ans d'expérience à la table du conseil, les priorités seront de s'attaquer à la planification stratégique («il faut réfléchir, prendre le temps, de voir ce qu'on peut faire et comment»), d'assurer le développement du territoire (»on est quand même plus serré dans notre territoire»), et «de s'occuper de ce qu'on a (infrastructures)», avant de s'embarquer dans de nouveaux projets.

De son côté, advenant son élection, le propriétaire immobilier Sylvio Veilleux fera prioritairement cesser la fluoration de l'eau («C'est un poison», a-t-il déclaré), mettra les bouchées doubles pour accélérer la construction d'un 2e pont «avec l'aide du (gouvernement) provincial», et s'attaquera à la mise en place d'un boulevard urbain et la continuité de l'autoroute 73.  «On a besoin d'une fluidité dans la ville. On en est rendu là. C'est même pas négociable», a-t-il fait remarquer.

À la question «Comment entendez-vous disposer du légat de l'ère Claude Morin?», Manon Bougie a signalé être fière de ce qui avait été fait «mais je veux bâtir sur l'avenir. J'ai des idées et avec tous les développements technologiques, la Ville est rendue dans une autre ère.» 

«L'ère Morin, c'est terminé», a rétorqué M. Veilleux.  Moi en rentrant, je veux qu'on reparte sur un nouveau piedestal Il faut absolument qu'il y ait du changement avec des nouvelles idées, qu'on oublie les anciennes idées.»

Le candidat veut aussi changer les façons de faire de l'administration georgienne. Il s'en est particulièrement pris au Service de l'urbanisme, concernant l'émission des permis de construction, qu'il estime être beaucoup trop lente, ce qui «fait fuir» les entrepreneurs qui voudraient investir dans Saint-Georges.

Quant à Mme Bougie, elle estime qu'il faut «faire cheminer» les dossiers au sein de l'hôtel de Ville pour s'assurer que les règles «qui sont multiples» soient respectées, afin d'assurer le succès des démarches.

