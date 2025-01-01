La candidate à la mairie de la ville de Saint-Georges, Manon Bougie, vise une gestion participative, dynamique et innovante.

Cela fait plusieurs années que l’ancienne conseillère municipale souhaitait se présenter pour le poste de mairesse. Maintenant que ses enfants ont quitté la maison pour leurs études et que le maire Morin a tiré sa révérence, elle se sent prête. « Je pense que j’ai toute l’expérience nécessaire et je suis rendu à ce tournant-là dans ma vie », a-t-elle mentionné en entrevue avec EnBeauce.com.

Si elle est élue, Manon Bougie souhaite d’abord accorder une importance particulière à la gestion des finances. « Je pense que ça commence par une saine gestion si on veut être capable de faire des affaires. Il faut suivre notre dette et ne pas trop augmenter les taxes. »

De plus, elle a pour objectif d’impliquer les citoyens dans la vie active de la ville, notamment pour les conseils municipaux qui pourraient être plus dynamiques et mieux vulgarisés. « Peut-être que les conseillers pourraient parfois expliquer un peu plus les résolutions quand c'est des dossiers qui les concernent, pour que ce soit plus accessible pour les gens », a-t-elle détaillé. Il serait aussi possible, selon elle, d’établir un processus permettant aux gens d’envoyer des questions à l’avance.

Dans le même ordre d’idée, la candidate propose d’établir une politique de participation citoyenne, avec un comité spécifique ou encore un budget participatif pour que les citoyens aient un mot à dire sur certains projets mis en œuvre dans leur quartier.

Faire place à l’innovation

L’intelligence artificielle (IA) et le numérique sont désormais au cœur de notre quotidien et prennent de plus en plus de place dans les entreprises. D’après Manon Bougie, le rythme doit suivre dans les villes aussi. « Si on ne prend pas la vague maintenant, on va être en retard », a appuyé la Georgienne en détaillant ce qui pourrait être mis en place ici. Elle a mentionné suggéré la mise en place d’un robot conversationnel qui pourrait répondre à différentes questions sur le site internet de la ville ou encore l'utilisation de l’IA pour optimiser les trajets des camions qui collectent les déchets.

Quand elle parle d’innovation, la candidate ne parle pas forcément de technologie, mais de nouvelles idées. Elle s’inspire de ce qui peut se faire ailleurs et cherche à amener de nouvelles idées et procédures applicables à Saint-Georges, notamment en matière d’aménagement du territoire et d’environnement.

« On a aussi de belles pistes cyclables, mais on est beaucoup sur l’axe nord-sud. Je pense qu’il faudrait les relier, sans en faire des grandes nouvelles qui traversent toute la ville, mais juste baliser où on veut que les gens circulent pour faire des accès qui soit sécuritaire », a ajouté la conseillère sortante.

Une communauté tissée serrée

Enfin, après avoir fait le tour des organismes communautaires, Manon Bougie aimerait que la ville collabore avec eux et que les citoyens s’impliquent. « C'est pas toujours de donner de l'argent, oui c’est un enjeu, mais on ne peut pas aider tout le monde financièrement. Par contre on peut collaborer en diffusant des informations sur leurs activités, en les incluant dans nos propres activités etc. »

Elle conclut en rappelant que l’arrivée des Jeux du Québec sera un important dossier et que c’est une très bonne nouvelle pour la communauté de Saint-Georges et de tout Chaudière-Appalaches. « Je pense qu'on ne mesure pas encore l'importance de ce projet-là, ce que ça va avoir de positif.»