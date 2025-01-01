Nous joindre
Le scrutin final ce dimanche 2 novembre

Saint-Georges: 16,4% des électeurs ont voté par anticipation

27 octobre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un total de 4 286 électeurs, sur une  possibilité de 26 113 inscrits, ont voté par anticipation cette fin de semaine à Saint-Georges, dans le cadre des élections municipales.

Ceci représente un taux de participation de 16,41 %, a révélé la présidente d'élection, Isabelle Beaulieu, par voie de communiqué de presse.

Il faut remonter aux élections à la mairie en 2013 pour établir une comparaison. À cette époque, le taux de participation au vote par anticipation avait été de 15 %. 

Saint-Georges a tenu deux journées de vote, les 25 et 26 octobre. Le scrutin final aura lieu ce dimanche 2 novembre, de 10 h à 20 h.

Pour la capitale beauceronne, deux candidats se font la lutte pour succéder au maire sortant Claude Morin, soit Manon Bougie et Sylvio Veilleux.

L'autre siège en élection concerne le district 6, alors que le conseiller sortant, Jean-Pierre Fortier, tentera de rester en poste devant le candidat Samuel Giguère.

