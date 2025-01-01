Nous joindre
Scrutin du 2 novembre

Matières organiques en Nouvelle-Beauce: une gestion «précipitée», estime le candidat Sébastien Drouin

durée 15h00
28 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Le candidat au conseil municipal de Sainte-Marie dans le district 3, Sébastien Drouin, s'inquiète de la façon dont la MRC de La Nouvelle-Beauce gère le dossier de la collecte des matières organiques.

Dans un communiqué de presse émis ce matin, il s'interroge sur des décisions prises dans la précipitation et aux conséquences financières majeures pour les contribuables. 

«La stratégie gouvernementale date pourtant de 2020. En retardant la gestion de ce dossier, la MRC nous force maintenant à prendre des décisions coûteuses pour tout le monde», affirme M. Drouin, qui est membre du regroupement politique Écoute citoyenne, du candidat à la mairie, Marco Côté.

Le coût du futur centre de tri, passé de 9 à 20 millions de dollars, illustre selon lui un manque de planification. A cela s'ajoute une perte de redevances gouvernementales en raison de la non-conformité actuelle du projet. 

Le candidat soulève également des questions sur le mandat confié à la firme Stratzer, qui a analysé uniquement l'option de collecte par sacs, sans considérer le bac brun, pourtant utilisé dans la majorité des villes et municipalités québécoises. 

«Comment parler d'une décision éclairée quand on écarte d'emblée la solution la plus répandue?» souligne-t-il. 

Autre source de préoccupation: le transfert temporaire des matières vers Québec pour les deux prochaines années, une solution qu'il juge coûteuse et révélatrice d'un retard de gestion. 

Enfin, M. Drouin s'inquiète de la hâte soudaine du conseil des maires, qui aurait donné le feu vert à des contrats dès le 2 octobre, alors même que plusieurs maires seront remplacés aux prochaines élections. 

«En agissant ainsi, le conseil sortant limite la capacité d'action des futurs élus. Les citoyens de Sainte-Marie ont droit à des réponses claires et à une gestion rigoureuse des fonds publics», conclut-il.

