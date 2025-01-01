Luce Lacroix succède à Gaétan Vachon à la tête de Sainte-Marie

C’est au club de golf de Sainte-Marie que les partisans de Luce Lacroix ont célébré la victoire de l’ancienne conseillère, qui siègera désormais à la tête du conseil municipal avec 62,09 % . Elle succède ainsi à Gaétan Vachon, qui ne s’était pas représenté à l’élection du 2 novembre, après douze ans à la mairie.

Mentionnons qu'elle devient la première femme de l'histoire de la municipalité à devenir mairesse. M.Vachon, qui était présent ce soir, avait appuyé la candidature de Mme Lacroix, qui affrontait l’ancien conseiller Marco Côté, lequel tenait sa soirée électorale au Restaurant G2.

La présence de l'ancien maire a beaucoup touché la femme politique : « Ça représentait beaucoup parce que Monsieur Vachon, dans le fond, j'ai décidé d'embarquer dans son équipe il y a quand même 12 ans. En fait, pour moi, c'était un mentor entre parenthèses. Donc, il m'a appris beaucoup de choses, il m'a laissé beaucoup de liberté aussi en tant que conseillère. Le fait qu'il me donne son appui pour poursuivre, ce genre de petit coup de pied là à dire : « Ben, tu es rendue là, vas-y », c'est une belle fierté. Puis en plus, qu'il soit là ce soir pour célébrer ça, c'était beau. »

Depuis douze ans, la nouvelle mairesse représentait le District no 1, agissait comme mairesse suppléante en l’absence de M.Vachon, siégeait à plusieurs comités internes et représentait la Ville au conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Une soirée qui se termine bien

Dès la fermeture des bureaux de vote à 20h, les nombreux partisans, membres des familles et amis des candidats s'étaient levés pour observer à l'écran le début du dépouillement des urnes.

La confirmation de l'élection de Mme Lacroix s'est faites très tard ce qui n'a pas permis à cette dernière de prononcer un discours, mais elle a partagé ses sentiments à notre journaliste qui était sur place pour toute la soirée.

« Bien, de la joie bien évidemment. Je suis très heureuse, en même temps très partagée parce qu'on voyait les votes se séparaient au niveau des membres de l'équipe. Enfin, je suis encore dans ce nuage-là, où je suis heureuse, mais en même temps un peu triste », partage-t'elle.

Résultats des candidats de Luce Lacroix

Mme Lacroix comptait, au sein de son équipe, six candidats briguant les différents postes de conseiller lors de cette élection. Cinq d’entre eux se présentaient pour la première fois : Clémence Faucher (District 1) , Marie-Douce Guay (District 2) et Sébastien Caux (District 4) ont été élus. Elle pouvait également compter sur le conseiller sortant du District no 6, Steve Rouleau qui a été réélu. Tandis que Carl Audet ( District 3) et François Giroux (District 5) ont été défaits.

Défaite de Marco Côté

Du côté du deuxième candidat à la mairie de la deuxième plus grande ville de la Beauce, Marco Côté, la soirée a pris une tout autre tournure avec l’annonce de sa défaite avec 35,46 % des votes.

Le candidat défait rejoint par téléphone par notre journaliste avoue que finalement de quitter le conseil de ville le « libère » lui offrant beaucoup de nouvelles possibilités pour entreprendre d'autres choses. En effet, il avait le désir de s'impliquer, mais confirme ne pas avoir l'intention de retenter sa chance dans quatre ans : « moi c'était un one shot deal. J'avais quelque chose à proposer. Je voulais l'essayer. Pour moi c'était audacieux. J'ai fait quelque chose qui était innovant dans dans mon cheminement.»

Son désir de rester impliqué dans le domaine politique est toutefois toujours présent : « Je vais retourner à mon poste au provincial pour l'instant, puis je vais regarder d'autres opportunités aussi là dans la prochaine année. Mais je quitte avec le devoir accompli et puis je vais regarder d'un œil ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, mais pas dans le but d'y retourner, dans le but de suivre ça, peut-être parce que je m'intéresse à la politique.»

L’entrepreneur beauceron issu du milieu culturel était pourtant bien connu dans la région. Il occupait depuis quatre ans le poste de conseiller du District no 4. Il représentait également la Ville au conseil d'administration d'Ovascène, ainsi qu’à la Table de concertation des aînés de La Nouvelle-Beauce et à celle de Chaudière-Appalaches.

Résultats des candidats de l’équipe de Marco Côté

M. Côté était accompagné de six candidats, qui se présentaient tous pour la première fois, ainsi : Sébastien Drouin (District 3) et Dany Drouin (District 5) ont été élus, tandis que Claude Hervé Kouassi (District 4), Vincent Quirion ( District 6) et Nicolas Desrochers (District 2) se sont inclinés devant les candidats de l'équipe de Luce Lacroix.

M.Côté est très heureux que certains de ses candidats soient élus, mais également encore plus attristé par la défaite des autres membres que de la sienne. « Je trouvais que tout le monde avait travaillé très fort. Mais après ça, c'est les gens qui choisissent. On a proposé des choses innovantes. Peut-être que c'était trop innovant pour eux, ils voulaient pas aller vers quelque chose vraiment qui allait faire des changements, puis c'est correct. Moi j'accepte ça. Je suis comme j'ai dit à la plupart des gens tout à l'heure, je suis vraiment en paix avec ça, puis c'est c'est correct », termine-t'il l'entretien téléphonique.

Résultats

Maire/Mairesse

Luce Lacroix élue avec 62,09 % des voies pour un total de votes de 2 716 votes

Marco Côté défait avec 35,46 % des voies pour un total de votes de 1 551 votes



Conseillère District 1

Clémence Faucher élue avec 76,94 % des voies pour un total de votes de 377 votes

Liliana Arcila défait avec 20% des voies pour un total de 98 votes

Conseiller District 2

Marie Douce Guay élue avec 54,29 % des voies pour un total de 335 votes

Nicolas Desrochers défait avec 42,46 % des voies pour un total de 262 votes

Conseiller District 3

Sébastien Drouin élu avec 55,86 % des voies pour un total de 496 votes

Carl Audet défait avec 39,98 % des voies pour un total de 355 votes