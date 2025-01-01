Patrick Mathieu est le nouveau maire de Beauceville

Sans surprise, Patrick Mathieu a été élu ce soir au poste de maire de la Ville de Beauceville.

Il succède à François Veilleux, qui avait tiré sa révérence au début du mois dernier, après deux mandats à la tête de la Municipalité.

Il a facilement devancé son seul adversaire dans la course, Martin Charron, en recueillant, au moment de publier cet article, 938 voix contre 299.

«Je suis bien heureux. Je suis aussi content que ça ne ne soit pas passé par acclamation. Ça faisait depuis 2008 qu'on avait pas eu d'élection (à la mairie). La campagne a permis d'aller voir et rencontrer les gens [...] L'exercice a été prenant mais on a réussi à passer au travers», a confié le nouvel élu à EnBeauce,com, à sa soirée électorale au resto-bar L'Entracte.

Il a tenu à «saluer le courage» de son opposant pour son engagement à se présenter et le don de soi-même pour la communauté. «Je lui lève mon chapeau», a-t-il fait savoir.

Pour sa part, Martin Charron a tenu à féliciter le nouveau maire et lui a souhaité bon succès dans son mandat. «Je suis déçu, c'est sûr, même si je m'y attendais, car il est plus connu que moi. Ça m'a permis de m'initier à la scène municipale et je vais continuer de m'y intéresser», a-t-il déclaré à EnBeauce.com.

Un seul siège était en élection pour les postes de conseiller, soit celui du district 3. C'est le candidat indépendant, Samuel Boutin, qui a été élu devant Sandra Fortin, qui faisait partie de l'équipe Patrick Mathieu. Il a obtenu presque le double des voix, 201 contre 104.

Le reste des membres du conseil beaucevillois est formé des candidats sortants, soit Nicole Jacques, Jérôme Pomerleau, Keven Pomerleau, Vincent Roy et David Veilleux, tous élus par acclamation.

Les données préliminaires font état d'un taux de participation de près de 33% sur les 4949 électeurs inscrits. C'est le district 3 qui a été le plus actif avec un taux de 42%.

Enfin, dès son assermentation, Patrick Mathieu s'attaquera au projet de centre de services municipaux et communautaires, alors qu'une séance de consultation publique est prévu le 11 novembre. L'autre pilier sera la revitalisation du centre-ville. Il veut aussi pousser pour le développement immobilier. «Il faut que ça bouge. C'est du sérieux», a-t-il conclu.