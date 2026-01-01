Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Parti conservateur du Québec

Éric Duhaime aurait choisi de se présenter dans Bellechasse

durée 13h30
25 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, aurait finalement choisi de se présenter dans la circonscription de Bellechasse, en vue du scrutin provincial de l'automne.

C'est du moins ce que rapporte Radio-Canada.

Dans un message courriel à EnBeauce.com, l'attaché de presse du leader, Danny Lizotte, a indiqué qu'il ne pouvait «ni confirmer ni infirmer quoi que ce soit.»

L'annonce officielle se ferait ce mercredi.

Le champ est maintenant libre dans Beauce-Nord pour représenter les couleurs du PCQ. Alors que le candidat sortant de 2022 et actuel maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais, pourrait à nouveau faire le saut, l'ex-mairesse de Vallée-Jonction, Patricia Drouin, n'attend que le OK des instances du parti pour entrer dans l'arène.

Quant au député actuel, Luc Provençal, il laisse tourner le moulin à rumeurs. L'élu de 71 ans — le plus âgé de l'Assemblée nationale — avait indiqué qu'il ferait connaître ses intentions après la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, qui s'est terminé le 12 avril dernier, avec la victoire de Christine Fréchette. Le représentant de Beauce-Nord avait donné son appui à Bernard Drainville.

Pour Beauce-Sud, on connaît déjà depuis un bail aux moins deux des protagonistes, dans ce qui se présente pour être la bataille des Poulin.

D'abord, le présent député de la CAQ et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, qui a répété à maintes reprises qu'il sollicitera un 3e mandat.

Son adversaire du PCQ en 2022, l'avocat Jonathan Poulin, fait du travail de terrain et de la cabale depuis quatre ans. Si bien que sa candidature a été annoncé en janvier dernier alors qu'il a officiellement lancé sa campagne électorale le mois dernier. Il a même commencé la distribution postale de promotion électorale.

D'ailleurs, les troupes d'Éric Duhaime ont une bonne longueur d'avance dans les deux comtés beaucerons, devant toutes les autres formations politiques, incluant la CAQ. À l'exception peut-être du candidat défait à la chefferie du Parti libéral, Mario Roy, qui avait manifesté un intérêt à se présenter dans Beauce-Nord,  mais qui doit rembourser ses dépenses de campagne, il n'y a pas l'ombre d'un seul nom qui émane du Parti Québécois ou de Québec solidaire.

Selon l'agrégateur de sondages Qc125.com, si l'élection avait eu lieu le 21 mai, le Parti conservateur du Québec l'aurait emporté avec 41% des voix, tant dans Beauce-Nord que Beauce-Sud, loin devant la CAQ (26% et 27%).

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Jonathan Poulin lance officiellement sa campagne dans Beauce-Sud

Publié le 25 avril 2026

Jonathan Poulin lance officiellement sa campagne dans Beauce-Sud

Environ 150 partisans ont assisté, cet après-midi, au lancement officiel de la campagne du candidat de la circonscription de Beauce-Sud pour le Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin. Le tout s'est déroulé au Centre des congrès Le Georgeville, en présence du chef de la formation politique, Éric Duhaime. Ce dernier estime que son protégé ...

LIRE LA SUITE
Alvaro Peressutti à la présidence du PLQ de Beauce-Sud

Publié le 24 avril 2026

Alvaro Peressutti à la présidence du PLQ de Beauce-Sud

C'est Alvaro Peressutti qui assume dorénavant la présidence de l'Association du Parti libéral du Québec de la circonscription de Beauce-Sud. Il a été élu à l'issue de l'assemblée générale des membres de la formation politique, qui s'est tenue le 13 avril au Pub Rock Café, à Saint-Georges. Il succède à Line Gilbert, qui poursuivra son ...

LIRE LA SUITE
Le PQ Beauce-Nord en tournée dans les municipalités

Publié le 20 janvier 2026

Le PQ Beauce-Nord en tournée dans les municipalités

Le Parti Québécois de Beauce-Nord amorce une tournée des municipalités de la circonscription, mais la démarche ne s'inscrit pas comme le début de la campagne électorale, en vue du scrutin d'octobre prochain. C'est du moins ce qu'a affirmé Marie-Claude Cyr, présidente du conseil exécutif de la formation politique, lors d'un entretien avec ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge