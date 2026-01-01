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Parti conservateur du Québec

Patricia Drouin sera candidate dans Beauce-Nord

durée 13h05
29 mai 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Parti conservateur du Québec devrait annoncer dans deux semaines que Patricia Drouin sera la candidate officielle de la formation politique pour la circonscription de Beauce-Nord.

C'est ce que vient d'apprendre EnBeauce.com de bonne source.

Depuis qu'elle a laissé son poste de mairesse de Vallée-Jonction, l'automne dernier, la dame n'avait pas caché son intérêt de faire le saut sur la scène provinciale.

Elle était d'ailleurs bien présente lors du lancement officiel de campagne du candidat dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, le mois dernier au Georgesville, auquel participait le chef Éric Duhaime.

Ce matin, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé qu'il ne solliciterait pas de 3e mandat comme élu de la CAQ.

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