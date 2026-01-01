Le député Luc Provençal tire sa révérence

Après huit ans de politique provinciale, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, vient d'annoncer qu'il tirait sa révérence.

«Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce que je ne solliciterai pas un nouveau mandat comme député de Beauce-Nord lors de la prochaine élection générale cet automne», a-t-il écrit ce matin sur sa page Facebook. «J’ai pris cette décision avec sérénité et gratitude.»

Avant de se lancer avec la Coalition Avenir Québec (CAQ) en 2018, il a occupé le poste de maire de Beauceville ainsi que préfet de la MRC Beauce-Centre (Robert-Cliche) pendant plusieurs années.

Contrairement à son voisin de Beauce-Sud, Samuel Poulin, Luc Provençal n'a jamais occupé de poste au cabinet ministériel. À 71 ans, il est présentement le député le plus âgé à l'Assemblée nationale.

«Servir les citoyens de Beauce-Nord aura été l’un des plus grands privilèges de ma vie. Je suis fier du travail accompli ensemble pour notre région. Les projets réalisés, les investissements obtenus et les dossiers que nous avons fait avancer sont le fruit d’un véritable travail collectif», a-t-il partagé dans son message.

Il précise qu'il poursuivra son mandat «avec le même engagement jusqu’à la toute fin afin de continuer à servir les citoyens de Beauce-Nord avec la même passion que celle qui m’a poussé à faire le saut en politique provinciale», de conclure Luc Provençal.

Alors que la CAQ devra se trouver un nouvel porte-étendard, le Parti conservateur du Québec a déjà deux candidats potentiels pour le comté: l'actuel maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais, qui était venu bien près de déloger le député sortant au scrutin de 2022, et l'ancienne mairesse de Vallée-Jonction, Patricia Drouin.