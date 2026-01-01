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Scrutin du 5 octobre

Alvaro Peressutti sera candidat du PLQ dans Beauce-Sud

durée 17h00
8 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

L'actuel président de l'Association du Parti libéral du Québec de la circonscription de Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, sera le candidat officiel de la formation politique pour le scrutin du 5 octobre prochain. 

Il a été officiellement investi dans le cadre du Conseil général du PLQ qui s'est tenu en Estrie cette fin de semaine.

Établi au Québec depuis 25 ans, et impliqué à Saint-Georges depuis plusieurs années, ce père de famille se lance en politique provinciale au sein de l’équipe du chef Charles Milliard.  

Il a a effectué ses études supérieures dans la grande région de Québec, en  comptabilité au Cégep de Lévis-Lauzon, ainsi qu’en management et en consommation à l’Université Laval.  

Le candidat est actuellement gestionnaire principal au sein de l’entreprise lévisienne Créaform,  qui conçoit, fabrique, et met en marché des technologies de mesure 3D portables. Avant d’intégrer Créaform, M. Peressutti a travaillé sept ans comme directeur de territoire pour Mueller Water products, et cinq ans comme gestionnaire aux ventes et gérant de territoire pour  l’entreprise Stove Builder International (SBI), basé à Saint-Augustin-de-Desmaures.  

D’origine vénézuélienne et doté d’un héritage culturel italien, la vision politique de M. Peressutti  s’oriente autour des valeurs libérales, dont les principes de liberté, de responsabilité et de progrès  collectif.

Il oriente aujourd’hui son engagement politique autour de trois priorités pour Beauce-Sud, soit  de moderniser les services publics afin que les générations actuelles et futures disposent d’un  Québec capable de répondre à leurs besoins; de renforcer le développement économique local en valorisant l’innovation, les PME et  l’exportation du savoir-faire régional; et de soutenir l’intégration et la participation citoyenne comme moteurs d’une démocratie forte  et durable.  

« Pour moi, les électeurs et les électrices de ma circonscription méritent un parti qui s’engage à moderniser les services publics et à renforcer le développement économique local notamment par l’entremise de l’exportation du  savoir-faire régional de nos PME. À ce titre, j’ai pleinement confiance en notre chef Charles Milliard pour nous mener à la victoire lors de la prochaine élection, afin de mettre en œuvre des politiques orientées vers ces priorités », a fait savoir  Alvaro Peressutti.

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