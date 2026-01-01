Nancy Labbé portera les couleurs du Parti libéral du Québec

Le Parti libéral du Québec a recruté une candidate d'envergure pour Beauce-Nord en portant son choix sur la mariveraine Nancy Labbé.

L'annonce officielle a été faite hier, à Sainte-Marie, lors d'un rassemblement partisan en compagnie du chef de la formation politique, Charles Milliard, qui l'a décrite comme une femme de cœur, de terrain et d’action.

« Je me lance avec la conviction qu’on peut faire de la politique en étant proche des gens, à l’écoute et en travaillant concrètement sur les vrais enjeux de notre région. Beauce-Nord mérite une députée présente, capable de rassembler et de défendre nos intérêts avec cœur et détermination », a lancé la femme de 52 ans, Nancy Labbé qui occupe actuellement le poste de directrice générale et greffière-trésorière de la MRC de La Nouvelle-Beauce depuis 2022.

Elle a également travaillé comme intervenante à la Maison de la Famille de la même région. Au fil des ans, elle a siégé à divers conseils d’administration et organismes régionaux, notamment au Cégep Beauce-Appalaches, à la Fondation Poly.

Plusieurs enjeux lui tiennent à cœur, notamment l’accès aux soins de santé et aux médecins de famille, l’abordabilité du logement, les infrastructures, les relations avec les municipalités et les MRC, sans oublier le développement économique et agricole de la région. Ces priorités sont également portées par le chef du PLQ, Charles Milliard, qui les considère comme essentielles pour améliorer le quotidien des Québécoises et des Québécois.

Ce n'est pas un hasard que le chef Milliard ait jeté son dévolu sur Mme Labbé: « Elle et moi avons collaboré à l’époque où elle travaillait à la Chambre de commerce et d’industrie de La Nouvelle-Beauce. C’est d’ailleurs à ce moment que j’ai pu mesurer l’étendue de son talent. Elle représentait alors avec conviction les intérêts des gens d’affaires et je suis convaincu qu’elle poursuivra ce travail avec la même détermination au service de l’ensemble des citoyens de Beauce-Nord », a fait savoir le leader du PLQ.

C'était aussi un secret de polichinelle dans la région qu'un jour, la dame allait se lancer dans l'arène politique. « Ça fait vingt ans que j'attends ce moment. Cette fois-ci, la conjoncture était bonne », a-t-elle confié en mêlée de presse.

Elle a avoué que l'élément déclencheur pour monter dans le ring a été l'annonce du député actuel de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui a décidé de ne pas solliciter de 3e mandat. « Si Luc avait été là, je ne me serais pas présentée », a confirmé Mme Labbé, qui a tenu à saluer le travail accompli par l'élu beauceron en qui elle assure avoir «beaucoup de respect.»

Le comté de Beauce-Nord n'a pas été représenté par le PLQ depuis Normand Poulin, qui a siégé de 1994 à 2003. À sa suite se sont succédés Janvier Grondin (Action démocratique), André Spénard et Luc Provençal, tous deux de la CAQ.

Pour le moment, la course se fera entre deux femmes dans la circonscription puisque l'autre candidature officielle est celle de Patricia Drouin, mairesse sortante de Vallée-Jonction, qui a lancé sa campagne la semaine dernière comme porte-couleurs du Parti conservateur du Québec.

Enfin, signalons que, selon l'agrégateur de sondages Qc125.com, si l'élection avait eu lieu le 18 juin dans Beauce-Nord, le Parti conservateur du Québec l'aurait emporté avec 40% des voix, loin devant la CAQ (27%), et le PLQ dans la cale des cinq partis avec un maigre 5%. Il faudra maintenant observer si les positions vont changer dans le comté avec l'arrivée de Nancy Labbé.