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Basées sur l'économie régionale

Les chambres de commerce fixent leurs priorités électorales

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14 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

En vue de la campagne électorale qui approche, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), et son réseau, demandent aux partis politiques de s’engager à alléger la fiscalité des entreprises, à réduire le fardeau réglementaire, et de donner accès aux travailleurs dont les entreprises ont besoin.

Ce sont trois des sept priorités dévoilées cette semaine à Granby, dans le cadre de la rencontre annuelle de l'organisme.

Pour la présidente-directrice générale de la FCCQ, Véronique Proulx, « il devient de plus en plus difficile d’investir et de faire affaire dans nos régions, à l’échelle du Québec. Nos entreprises croulent sous le poids des tarifs, des taxes, des impôts, des règlements et des délais bureaucratiques qui freinent notre productivité et notre capacité d’investir et d’innover ». le tout dans le but  d'«améliorer notre environnement d’affaires. »

En outre, le milieu réclame de mettre fin au critère du plus bas soumissionnaire, en obligeant les ministères, organismes et municipalités à utiliser des critères intelligents qui favorisent les produits et services d’ici.

« La Nouvelle-Beauce regorge d'entreprises innovantes, ambitieuses et prêtes à investir. Ce que nos entrepreneurs demandent aujourd'hui, ce ne sont pas des privilèges, mais les conditions nécessaires pour poursuivre leur croissance », a affirmé Marie-Christine Lavoie, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB). « Que l'on parle de main-d'œuvre, de compétitivité, de développement régional ou d'accès aux marchés, les décisions qui seront prises par le prochain gouvernement auront un impact direct sur la capacité de nos entreprises à créer des emplois, à innover et à faire prospérer notre région. »

Signalons que la CCINB regroupe près de 400 membres sur son territoire d'opération.

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