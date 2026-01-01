Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Parti conservateur du Québec

Le candidat Jonathan Poulin ouvre son local électoral

durée 15h00
11 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le candidat du Parti conservateur du Québec, pour la circonscription de Beauce-Sud, Jonathan Poulin, a officiellement ouvert son local électoral aujourd'hui.

Il est situé au 17128, du boulevard Lacroix à Saint-Georges, à l'intersection de la 171e rue.

Il a encore pris une avance sur ses adversaires dans les préparatifs pour le scrutin du 5 octobre prochain.

Jusqu'ici, le député actuel et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a confirmé qu'il solliciterait un 3e mandat alors que le Parti libéral sera représenté par le président de l'association de comté, Alvaro Peressutti.

Dans Beauce-Nord, deux femmes sont officiellement en lice, Patricia Drouin (PCQ) et Nancy Labbé (PLQ). Pour ce qui est de la CAQ, l'organisation n'a toujours pas fait savoir qui allait succéder à Luc Provençal comme porte-étendard de la formation politique.

Quant au Parti Québécois et à Québec Solidaire, c'est le silence radio jusqu'à présent.

Signalons que, selon l'agrégateur de sondages Qc125.com, si l'élection avait eu lieu le 28 juin, le Parti conservateur du Québec l'aurait emporté dans Beauce-Sud avec 41% des voix, une majorité importante des intentions qui se maintient depuis plusieurs mois. La CAQ a fait une légère remontée de deux points, depuis le dernière compilation, passant de 27% à 29%. Le PLQ est en 4e place (6%), derrière le PQ (18%).

Le portrait est à peu près similaire pour Beauce-Nord: PCQ — 40%; CAQ— 27%; PQ —22%; PLQ — 5%.

À lire également

Patricia Drouin se présente dans Beauce-Nord «avec le coeur à la bonne place»

Jonathan Poulin lance officiellement sa campagne dans Beauce-Sud

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Nancy Labbé portera les couleurs du Parti libéral du Québec

Publié le 19 juin 2026

Nancy Labbé portera les couleurs du Parti libéral du Québec

Le Parti libéral du Québec a recruté une candidate d'envergure pour Beauce-Nord en portant son choix sur la mariveraine Nancy Labbé. L'annonce officielle a été faite hier, à Sainte-Marie, lors d'un rassemblement partisan en compagnie du chef de la formation politique, Charles Milliard, qui l'a décrite comme une femme de cœur, de terrain et ...

LIRE LA SUITE
Les chambres de commerce fixent leurs priorités électorales

Publié le 14 juin 2026

Les chambres de commerce fixent leurs priorités électorales

En vue de la campagne électorale qui approche, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), et son réseau, demandent aux partis politiques de s’engager à alléger la fiscalité des entreprises, à réduire le fardeau réglementaire, et de donner accès aux travailleurs dont les entreprises ont besoin. Ce sont trois des sept priorités ...

LIRE LA SUITE
Patricia Drouin se présente dans Beauce-Nord «avec le coeur à la bonne place»

Publié le 10 juin 2026

Patricia Drouin se présente dans Beauce-Nord «avec le coeur à la bonne place»

«Pour moi, avoir le cœur à la bonne place, c'est de mettre le citoyen au cœur des décisions. C'est de comprendre la réalité des familles, des aînés, des travailleurs, des commerçants.  Je crois que la politique doit être d'abord une question de service aux citoyens.» C'est par cette déclaration thématique que la candidate du Parti conservateur du ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge