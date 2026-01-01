Le candidat Jonathan Poulin ouvre son local électoral

Le candidat du Parti conservateur du Québec, pour la circonscription de Beauce-Sud, Jonathan Poulin, a officiellement ouvert son local électoral aujourd'hui.

Il est situé au 17128, du boulevard Lacroix à Saint-Georges, à l'intersection de la 171e rue.

Il a encore pris une avance sur ses adversaires dans les préparatifs pour le scrutin du 5 octobre prochain.

Jusqu'ici, le député actuel et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a confirmé qu'il solliciterait un 3e mandat alors que le Parti libéral sera représenté par le président de l'association de comté, Alvaro Peressutti.

Dans Beauce-Nord, deux femmes sont officiellement en lice, Patricia Drouin (PCQ) et Nancy Labbé (PLQ). Pour ce qui est de la CAQ, l'organisation n'a toujours pas fait savoir qui allait succéder à Luc Provençal comme porte-étendard de la formation politique.

Quant au Parti Québécois et à Québec Solidaire, c'est le silence radio jusqu'à présent.

Signalons que, selon l'agrégateur de sondages Qc125.com, si l'élection avait eu lieu le 28 juin, le Parti conservateur du Québec l'aurait emporté dans Beauce-Sud avec 41% des voix, une majorité importante des intentions qui se maintient depuis plusieurs mois. La CAQ a fait une légère remontée de deux points, depuis le dernière compilation, passant de 27% à 29%. Le PLQ est en 4e place (6%), derrière le PQ (18%).

Le portrait est à peu près similaire pour Beauce-Nord: PCQ — 40%; CAQ— 27%; PQ —22%; PLQ — 5%.