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Candidate du Parti conservateur du Québec

Patricia Drouin se présente dans Beauce-Nord «avec le coeur à la bonne place»

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10 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

«Pour moi, avoir le cœur à la bonne place, c'est de mettre le citoyen au cœur des décisions. C'est de comprendre la réalité des familles, des aînés, des travailleurs, des commerçants.  Je crois que la politique doit être d'abord une question de service aux citoyens.»

C'est par cette déclaration thématique que la candidate du Parti conservateur du Québec dans Beauce-Nord, Patricia Drouin, a lancé officiellement sa campagne électorale en vue du scrutin de l'automne prochain.

Le tout s'est passé ce mardi 9 juin, à la Base Plein Air de la Chaudière à Vallée-Jonction, en présence de plus d'une centaine de partisans, dont le chef de la formation politique, Éric Duhaime, et le candidat dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin.

Professionnelle au sein de la fonction publique du Québec, elle a été conseillère municipale à Vallée-Jonction, avant de devenir la mairesse de l'endroit, poste qu'elle a occupé de 2021 à 2025. Elle s'est trouvée au coeur des discussions et des négociations entourant la fermeture de l'abattoir d'Olymel, le plus gros employeur de la localité, qui a cessé ses activités en décembre 2023. Elle s'est battue aussi pour le maintien des services du Groupe de médecine familiale de Vallée-Jonction, mais sans succès.

Cette mère de famille de deux jeunes adultes  avoue «qu'il n'y a que notre génération qui accepte de laisser moins à la génération suivante. Je pense qu'il faut réfléchir là-dessus, c'est pas normal. On a été gourmand dans les dernières années [...] Moi, je choisis d'agir autrement, le cœur à la bonne place», a lancé la candidate, qui a aussi partagé les dossiers dans lesquels elle voudrait s'engager, comme l'autonomie municipale, la main d'oeuvre locale et l'accessibilité au transport scolaire.

À son tour, le chef Éric Duhaime a reconnu le «potentiel politique» de sa candidate dans les mois qui ont précédé le départ d'Olymel. «C'est dans les crises qu'on reconnaît les grands», a-t-il déclaré aux partisans.

Il a poursuivi en insistant sur le fait qu'il faut que le pouvoir se rapproche des citoyens, par ce qu'il appelle la formule des trois D: décentralisation, dégraissage et déréglementation. «Pour faire ça, ça passe par Duhaime, le quatrième D. C'est le Parti conservateur du Québec qui va pouvoir procéder à ça», a-t-il répété.

Pour Éric Duhaime, s'il y a un vent de changement qui permettra à son parti d'élire des députés à l'Assemblée nationale le 5 octobre «ça va partir d'ici [...] Il y a des gens de partout au Québec qui vous regardent parce qu'ils sentent la même chose que vous

Notons qu'en mêlée de presse après les discours, tant le chef que les deux candidats du PCQ ont tenu à souligner le travail accompli par le député sortant de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui portait les couleurs de la CAQ pour ses deux mandats.

 

 

 

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