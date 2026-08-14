Dépenses de l'État québécois
Coupes de 47 milliards: Samuel Poulin demande des comptes à Éric Duhaime
Le député de Beauce-Sud, ministre des Affaires municipales et candidat à la prochaine élection, Samuel Poulin, réclame du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, de dresser la liste des programmes qu'il veut sabrer pour réduire les dépenses gouvernementales.
Hier, le leader de la formation politique s'est engagé, advenant son accession au pouvoir, de « faire un grand ménage dans les dépenses, sans couper dans les services publics », qui permettrait au gouvernement québécois d’épargner 47 milliards de dollars sur cinq ans.
« Nous voulons la liste de ses coupures. Est-ce dans nos hôpitaux? Dans nos classes? Dans les routes? Dans les places en CPE? Dans la réparation de nos infrastructures? Dans le développement régional et la robotisation? », a demandé le député Poulin dans un message écrit envoyé par courriel ce matin.
L'élu estime que la révision des dépenses est un exercice sérieux qui mérite du doigté et de la rigueur. « Le plan d’Éric Duhaime est littéralement une tronçonneuse au lieu d'être une véritable démarche d'optimisation. De telles coupes vont perturber les services à la population et fragiliser directement notre économie régionale », a-t-il fait remarquer.
A contrario, il avance que le plan vers l’équilibre budgétaire du gouvernement de Christine Fréchette «est précis et quantifié», et qu'avec le vieillissement de la population, des dépenses supplémentaires seront nécessaires pour répondre aux besoins des Québécois, plutôt qu'une réduction «drastique» comme le propose Éric Duhaime.
À lire également
Le Parti Québécois présente ses candidatures en Beauce
Charles Milliard veut relancer le Parti libéral du Québec en Beauce
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Carnet de campagne — Jour 24
Voici quelques dépêches en ce Jour 24 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud. — Le candidat du Parti conservateur dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin , a passé son vendredi soir au FestiBière - Festival brassicole à Saint-Georges. Il en a profité pour prendre des photos avec ...LIRE LA SUITE
La candidate Patricia Drouin en six réponses
Toutes les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont reçu un questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d' EnBeauce.com . Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Une entrevue vidéo, reprenant de vive voix les réponses, accompagne également ...LIRE LA SUITE
Angèle Bouffard fait connaître ses priorités dans Beauce-Sud
Soutenir les PME manufacturières, les producteurs agricoles, acéricoles et de la forêt privée; décentraliser les décisions pour donner plus de pouvoir aux régions; permettre aux aînés de vieillir chez eux en sécurité; rapprocher les services de santé de la population; aider les familles à faire face à l’augmentation radicale du ...LIRE LA SUITE