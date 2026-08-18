Une première ronde dans «la bataille des Poulin»

À quelques jours seulement du départ officiel de la campagne électorale au Québec, les hostilités sont bien enclenchées dans Beauce-Sud entre les clans Poulin.

En effet, vendredi dernier, le député-ministre sortant et candidat de la Coalition Avenir Québec, Samuel Poulin, a qualifié le plan du chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, de réduire les dépenses du gouvernement de 47 milliards sans couper dans les services, d'approche « tronçonneuse (qui) vont perturber les services à la population et fragiliser directement notre économie régionale », tout en réclamant de dresser la liste des programmes qui seraient sabrés par de telles mesures.

«Alors que certains tentent de faire peur aux Québécois en agitant des épouvantails à moineaux au sujet de la révision des dépenses publiques, il est important de remettre les faits au centre du débat, a répliqué le candidat du PCQ, Jonathan Poulin par voie de communiqué de presse. L’objectif n’est pas de démanteler l’État, mais de le rendre plus efficace, plus responsable et mieux aligné avec les besoins des citoyens. »

La proposition de «dégraissage bureaucratique» de son parti représente 5,6 % des dépenses de l’État, ce qui est loin d'être un démantèlement de l'administration gouvernementale, évalue-t-il.

Le candidat, qui en est à sa 2e tentative pour déloger l'actuel détenteur du siège, croit que la véritable question que la population québécoise est en droit de poser est « pourquoi le gouvernement de la CAQ demande-t-il toujours davantage aux contribuables alors qu’il existe encore des milliards de dollars en dépenses, programmes, subventions et crédits d’impôt qui peuvent être réévalués? »

Jonathan Poulin conclut que l'approche du PCQ repose sur une gestion responsable de l’argent public. « Il ne s’agit pas d’une tronçonneuse dans les hôpitaux, les écoles ou les infrastructures. Il s’agit d’un examen rigoureux et systématique des dépenses de l’État afin de concentrer les ressources là où elles ont le plus d’impact pour les citoyens », de conclure l'aspirant député.