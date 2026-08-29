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Élections provinciales 2026

Circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud

Carnet de campagne— Jour 3

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Photo: Élections Québec

Voici quelques dépêches en ce Jour 3 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Combien de chefs de parti viendront en Beauce durant la campagne électorale? Eh bien, la première ministre Christine Fréchette a lancé le bal, pas plus tard qu'hier, alors que plus de 200 militants et sympathisants l'ont accueilli au restaurant Normandin de Saint-Georges. Les deux candidats de son équipe Samuel Poulin (Beauce-Sud) et Philippe Simard (Beauce-Nord) étaient bien sûr présents pour l'occasion. ► Samuel Poulin lance sa campagne aux côtés de Christine Fréchette à Saint-Georges

FRÉ CHET

La première ministre Christine Fréchette, sortant de son autocar électoral, lors de son passage à Saint-Georges, ce vendredi 28 août. (Photo: Germain Chartier/EnBeauce.com)

—  Québec solidaire vient de donner ses premiers signes de vie dans la région. En effet, l'auteure Amélie Carrier portera les couleurs de la formation politique pour la circonscription de Beauce-Sud. La native de Saint-Georges est également réviseure linguistique et conférencière. Une annonce officielle de sa candidature devrait s'effectuer dans les prochains jours. Pour Beauce-Nord, aucun nom ne circule pour l'instant.

AMÉ CAR

L'auteure et conférencière, Amélie Carrier, portera les couleurs de Québec solidaire dans Beauce-Sud. (Photo: Archives EnBeauce.com)

Projections de l'agrégateur de sondages Qc125

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