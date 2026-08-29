Samuel Poulin lance sa campagne aux côtés de Christine Fréchette à Saint-Georges

La Première Ministre, Christine Fréchette avec le député de Beauce-Sud et candidat, Samuel Poulin, lors du lancement de sa campagne

Plus de 200 militants et sympathisants se sont réunis ce vendredi 28 août au restaurant Normandin de Saint-Georges pour le lancement officiel de la campagne du député et candidat Samuel Poulin dans Beauce-Sud, en vue des élections provinciales du 5 octobre.

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, s'est déplacée pour l'occasion, aux côtés de Philippe Simard, candidat dans Beauce-Nord.

Devant une salle bondée et énergique, Samuel Poulin a d'entrée de jeu fait de la sécurité économique de la Beauce l'enjeu central de sa campagne, évoquant sa visite du jour même dans une entreprise de Notre-Dame-des-Pins avec la cellule économique Beauce-États-Unis qu'il a mise sur pied. « Les tarifs affectent de façon importante notre région, affectent les emplois, affectent le carnet de commandes », a-t-il déclaré, plaidant pour une aide accrue aux parcs industriels et aux entreprises de la région.

Il a du même souffle visé le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qu'il accuse de s'opposer à l'aide gouvernementale aux entreprises beauceronnes et aux programmes de robotisation et d'automatisation.

Un bilan mis de l'avant

Samuel Poulin a ensuite dressé le bilan de son dernier mandat comme ministre des Affaires municipales, énumérant plusieurs projets d'infrastructure réalisés dans Beauce-Sud, dont le complexe multisports et la maison des aînés, un CPE préfabriqué à Saint-Prosper et l'agrandissement de l'urgence de l'hôpital de Saint-Georges. « Quand un gouvernement investit dans la Beauce et réalise des infrastructures dans la Beauce, ça fait travailler notre monde », a-t-il fait valoir avant de céder la parole à Christine Fréchette.

La première ministre a pour sa part salué le travail de Samuel Poulin depuis sa nomination comme ministre des Affaires municipales, notamment son projet de quartiers de maisons préfabriquées à moins de 350 000 $, qu'elle présente comme une façon de favoriser l'accession à la propriété. « On veut une économie de propriétaires, on ne veut pas une économie de locataires », a-t-elle résumé, tout en assurant que le gouvernement entend aussi soutenir la construction de logements locatifs.

La sécurité économique, « un des plus grands défis » pour la Beauce

Christine Fréchette a consacré une large part de son allocution à la guerre tarifaire avec les États-Unis, rappelant que 65 % des entreprises de la région font affaire avec des clients américains. « Il y a des milliers d'emplois qui sont en jeu, d'importants contrats qui sont en jeu », a-t-elle averti, présentant la crise commerciale comme l'un des plus grands défis économiques auxquels la Beauce aura à faire face. Elle a indiqué que son gouvernement avait présenté dès le premier jour des programmes d'aide aux entreprises touchées, avec l'ajout, annoncé le jour même, d'un nouveau volet destiné aux PME dont le chiffre d'affaires se situe entre 200 000 $ et 2 millions de dollars.

Elle a de nouveau ciblé Éric Duhaime et le Parti québécois, les deux formations proposant selon elle d'abolir ces programmes d'aide. « En pleine guerre tarifaire, il propose de désarmer les entreprises. Ce n'est pas ce que j'appelle "oser pour vrai" (slogan du Parti conservateur), c'est ce que j'appelle être déconnecté pour vrai », a-t-elle lancé à l'endroit du chef conservateur, ajoutant que le Fonds ayant permis de conclure l'entente de 11 milliards de dollars avec le Chantier Davie, annoncée plus tôt cette semaine à Lévis, est précisément celui que le PQ et le Parti conservateur souhaitent abolir.

Congé parental, logement et santé : les engagements du jour

Christine Fréchette a également profilé plusieurs engagements électoraux annoncés plus tôt dans la journée. En matière d'assurance parentale, la CAQ propose d'ajouter deux semaines au congé de paternité et de permettre aux parents d'étaler leur banque d'heures sur une période de cinq ans plutôt que deux, en plus de permettre aux grands-parents et aux proches aidants d'utiliser une partie des prestations. Un crédit d'impôt de 7 500 $, qui s'ajouterait à un crédit fédéral équivalent, est aussi proposé pour la transformation de logements en maisons intergénérationnelles, de même qu'un engagement à construire 2 000 nouvelles unités de logement abordable pour les personnes aînées.

La première ministre a par ailleurs fait valoir les progrès du dossier de la santé numérique, déployé dans deux régions pilotes, ainsi que l'inscription de 600 000 personnes supplémentaires à un médecin ou un groupe de médecine familiale.

Elle a enfin annoncé une cible rehaussée d'approvisionnement gouvernemental auprès d'entreprises québécoises, de 47 % à 60 % d'ici quatre ans, une mesure qu'elle chiffre à un milliard de dollars supplémentaire injecté dans l'économie du Québec.

Christine Fréchette a conclu son passage à Saint-Georges en réitérant son appui à Samuel Poulin et Philippe Simard. « J'ai besoin de Samuel, j'ai besoin de Philippe pour poursuivre la route et pour faire entendre la voix de la Beauce de la manière la plus forte et la plus efficace qui soit au sein du gouvernement », a-t-elle affirmé.