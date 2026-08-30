Carnet de campagne— Jour 4

Voici quelques dépêches en ce Jour 4 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Malgré les divergences d'opinion et les différents partis, une campagne électorale peut se dérouler dans la bonne humeur et une certaine camaraderie comme en témoigne cette photo, où cinq candidates et candidats se sont retrouvés en même temps au BBQ marquant le 60e anniversaire des Éleveurs de porc de la Beauce, qui s'est tenu samedi à Saint-Jules. Sur le cliché, de gauche à droite, le président des producteurs porcins, René Roy, en compagnie d'Alvaro Peressutti (PLQ Beauce-Sud), Patricia Drouin (PCQ Beauce-Nord), Philippe Simard (CAQ Beauce-Nord), Angèle Bouffard (PQ Beauce-Sud) et Éric Gagnon Poulin (PQ Beauce-Nord).

Photo tirée de Facebook | Angèle Bouffard - Candidate PQ Beauce-Sud

— Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, ne fait pas de cachette qu'il a un penchant favorable aux candidats du Parti conservateur du Québec, étant dans la même famille d'idéologie politique. On le voit ici avec le porte-couleurs dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, lors des Grands Feux de Saint-Honoré-de-Shenley, tenus samedi.

Photo tirée de Facebook | Jonathan Poulin - Beauceron & Conservateur

— Le processus électoral, en vue du scrutin du 5 octobre, comprend plusieurs dates importantes pour les quelque 6,4 millions de citoyennes et de citoyens aptes à voter.

► Période d'inscription ou de modification à la liste électorale: du 14 septembre au 1er octobre

► Date limite pour demander à voter hors Québec: 16 septembre

► Date limite pour poser sa candidature: 17 septembre à 14 h

► Date limite pour demander à voter à domicile ou à voter à sa chambre: 21 septembre

► Vote au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin: les 25 et 26 septembre ainsi que du 29 septembre au 1er octobre

► Vote par anticipation: les 27 et 28 septembre

► Jour du scrutin: le 5 octobre

Signalons que la carte électorale comprend maintenant 127 circonscriptions, avec la création de deux nouveaux comtés, soit Bellefeuille (Laurentides/Lanaudière) et Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie (Estrie/Centre-du-Québec). Pour leur part, les territoires de Beauce-Nord et de Beauce-Sud demeurent inchangés.