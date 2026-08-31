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Élections provinciales 2026

Circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud

Carnet de campagne— Jour 5

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Photo: Élections Québec

Voici quelques dépêches en ce Jour 5 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Ce dimanche 30 août, Angèle Bouffard, candidate dans Beauce-Sud pour le Parti Québécois, s'est rendu sur les terres des Roy de la pomme à Saint-Georges, afin de souligner leur 40e anniversaire. 

— Cette fin de semaine, Alvaro Peressutti, candidat dans Beauce-Sud pour le Parti Libéral du Québec, a rencontré l'équipe municipale de la Municipalité de Saint-Zacharie pour parler notamment de la flexibilité réglementaire, la gestion des infrastructures, les loisirs, la vitalité économique, le vieillissement et le coût de la vie. 

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— Le candidat de l'Équipe Christine Fréchette dans Beauce-Nord, Philippe Simard, était ce dimanche 30 août, du côté de Saint-Lambert-de-Lauzon pour participer à la messe country, avant d'aller à l'exposition de véhicules antiques du Festival de la Rentrée. 

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Photo tirée de Facebook | Philippe Simard 

—  De son côté, la candidate pour le Parti Libéral du Québec dans Beauce-Nord, Nancy Labbé, était à Sainte-Marie ce samedi 29 août, où elle tenait son activité « Hot-dogs et politique avec Nancy ». Le but était d'inaugurer l'ouverture de son local électoral, mais aussi d'aller à la rencontre des citoyens. Le lendemain, elle s'est rendue à Beauceville. 

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Photo tirée de Facebook | Nancy Labbé

— La candidate du Parti Conservateur du Québec dans Beauce-Nord, Patricia Drouin, était également du côté de Saint-Lambert-de-Lauzon pour participer à la journée familiale du Festival de la Rentrée.

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