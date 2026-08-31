Amélie Carrier se lance en politique pour Québec Solidaire dans Beauce-Sud

Amélie Carrier, de Saint-Georges, sera candidate de Québec Solidaire dans Beauce-Sud aux élections provinciales du 5 octobre prochain. Réviseure linguistique de profession, elle s'apprête aussi à lancer sa propre maison d'édition cet automne, où elle publiera le deuxième tome de son propre roman de science-fiction, une œuvre qui, dit-elle, cache une critique du capitalisme. Il s'agit de sa toute première expérience en politique.

Membre de Québec Solidaire depuis 2022, Amélie Carrier explique son engagement par un enjeu qui la touche personnellement depuis plusieurs années : le transport collectif.

Depuis 2018, elle multiplie les démarches, dont des pétitions, pour maintenir le service d'autocar reliant Saint-Georges, disparu en 2023. « Ce que j'entendais beaucoup des citoyens, c'est qu'ils ne la prenaient pas parce qu'elle était trop chère », explique-t-elle, plaidant pour un transport collectif plus accessible entre les régions, autant pour les personnes en situation de handicap comme elle, qui vit avec un handicap visuel, que pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas de voiture et se heurtent parfois à la barrière de la langue.

« On ne se sent pas très bien représentés par les partis plus traditionnels. Je veux être un peu leur porte-parole », dit-elle.

Le soutien aux organismes communautaires figure aussi parmi ses priorités. Amélie Carrier cite le témoignage d'une amie travailleuse sociale, en première ligne, qui redirige une partie de sa clientèle vers des organismes déjà débordés. Elle appuie la volonté de Québec Solidaire d'investir davantage dans la prévention, que ce soit en santé mentale ou pour les femmes ayant vécu de la violence. « Je trouve qu'ils sont une belle voix pour les gens qu'on oublie parfois dans la société. »

Sur le coût de la vie, la candidate mise sur la proposition de Québec Solidaire d'instaurer une fiscalité plus progressive envers les grandes fortunes, plutôt que de faire porter le poids économique sur la classe moyenne. « Même la classe moyenne, en ce moment, est obligée de cumuler des emplois pour arriver », observe-t-elle, notant aussi la fermeture de commerces dans plusieurs municipalités de la circonscription.

En matière d'environnement, Amélie Carrier appuie les mesures visant à réduire les gaz à effet de serre chez les grands pollueurs, mais insiste également sur la protection des territoires agricoles et patrimoniaux de la région. « On a une seule planète, c'est un terrain commun », résume-t-elle.

Elle souhaite aussi voir la Beauce miser davantage sur son industrie locale pour renforcer son autonomie économique.

Amélie Carrier rappelle qu'en 2015, la candidate solidaire Diane Vincent avait obtenu un résultat notable (5,79%) dans Beauce-Sud. En 2018, le candidat Olivier Fecteau avait obtenu 4,35 % des votes. « Ce n'est pas impossible de pouvoir sortir du lot », veut-elle croire.

Elle se donne comme objectif de faire connaître les solutions de Québec Solidaire aux enjeux économiques et sociaux de la région, sous un angle qu'elle qualifie de plus progressiste. « Je vais porter ce que Québec Solidaire peut apporter pour l'économie, le coût de la vie, avec des solutions plus progressistes et avec un autre point de vue. »