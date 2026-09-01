Carnet de campagne— Jour 6

Voici quelques dépêches en ce Jour 6 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Une autre étape de franchie pour le candidat du Parti Québécois dans Beauce-Nord, Éric Gagnon Poulin, qui a officiellement déposé son dossier de candidature au Directeur général des élections du Québec (DGEQ), comprenant la signature de 130 électeurs et électrices de la circonscription. «Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont accepté de participer à cet exercice démocratique et qui ont pris le temps de signer mon formulaire», a-t-il écrit sur sa page Facebook. Notez que la date limite d'inscription pour les candidates et les candidats est le jeudi 17 septembre à 14 h.

(Photo tirée de Facebook | Éric Gagnon Poulin, candidat pour le Parti Québécois dans Beauce-Nord)

— À la suite de la publication, dimanche dans cette chronique, d'une photo de lui apparaissant aux côtés du candidat du PCQ dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, a émis lundi un bref communiqué de presse, dans lequel il a déclaré qu'«afin d’être juste et équitable, je tiens à préciser que, dans le cadre de la campagne électorale provinciale, je resterai neutre.» Il a indiqué qu'il appartenait aux électrices et aux électeurs beaucerons de décider démocratiquement qui ils souhaitaient voir les représenter à l’Assemblée nationale. «Je m’engage donc à travailler de façon constructive avec les personnes qui seront élues, peu importe leur affiliation politique, afin de faire avancer les dossiers importants pour les Beauceronnes et les Beaucerons», a conclu le député fédéral.

— «La culture n’est pas épargnée par la guerre commerciale qui fait la manchette, mais elle est aussi notre seul véritable rempart contre l’asservissement à nos insatiables voisins du sud. Alors parlons-en et mettons-la de l’avant pour qu’elle joue pleinement son rôle, celui de nous rassembler.» C'est le message lancé par la présidente de Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, Cassandre Lambert-Pellerin, dans une lettre ouverte aux candidats et candidates qui se font la course dans la région. Elle les a d'ailleurs invités d'aller à la rencontre des organismes et des artistes de leur circonscription, afin de constater l’importance de leur travail, ainsi que leur apport colossal aux communautés. «Pour débâtir les clichés et les discours tronqués qui enferment trop souvent la culture dans la boîte des prétendus "quêteux de subventions"», a fait remarquer la dame.