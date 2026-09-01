Nous joindre
Publicité
Élections provinciales 2026

Scrutin du 5 octobre

Une Sherbrookoise pour représenter QS dans Beauce-Nord

DIONNE.jpg
Photo: Tirée de Facebook - Julie Dionne

Julie Dionne, une résidente de Sherbrooke, tentera de se faire élire députée de Beauce-Nord sous la bannière de Québec solidaire.

C'est la principale intéressée qui en a fait l'annonce aujourd'hui sur sa page Facebook.

«En tant qu'enseignante au collégial et mère de trois jeunes adultes, c'est un plaisir de représenter un parti qui comprend que nous devons trouver des solutions innovantes pour améliorer notre qualité de vie: une épicerie abordable et des logements accessibles», a-t-elle expliqué dans son message.

La dame signale aussi qu'elle sera dans la circonscription, cette fin de semaine, afin de recueuillir des signatures de soutien à sa candidature.

Rappelons que pour Beauce-Sud, c'est le Georgienne Amélie Carrier qui sera porte-étendard de la formation politique.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Carnet de campagne — Jour 24
Élections provinciales 2026Publié hier à 15h00

Carnet de campagne — Jour 24

Voici quelques dépêches en ce Jour 24  de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud. —  Le candidat du Parti conservateur dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin , a passé son vendredi soir au FestiBière - Festival brassicole à Saint-Georges. Il en a profité pour prendre des photos avec ...

LIRE LA SUITE
Publicité
La candidate Patricia Drouin en six réponses
Élections provinciales 2026Publié hier à 8h00

La candidate Patricia Drouin en six réponses

Toutes les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont reçu un questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d' EnBeauce.com . Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Une entrevue vidéo, reprenant de vive voix les réponses, accompagne également ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Sylvio Morin