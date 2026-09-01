Scrutin du 5 octobre
Une Sherbrookoise pour représenter QS dans Beauce-Nord
Julie Dionne, une résidente de Sherbrooke, tentera de se faire élire députée de Beauce-Nord sous la bannière de Québec solidaire.
C'est la principale intéressée qui en a fait l'annonce aujourd'hui sur sa page Facebook.
«En tant qu'enseignante au collégial et mère de trois jeunes adultes, c'est un plaisir de représenter un parti qui comprend que nous devons trouver des solutions innovantes pour améliorer notre qualité de vie: une épicerie abordable et des logements accessibles», a-t-elle expliqué dans son message.
La dame signale aussi qu'elle sera dans la circonscription, cette fin de semaine, afin de recueuillir des signatures de soutien à sa candidature.
Rappelons que pour Beauce-Sud, c'est le Georgienne Amélie Carrier qui sera porte-étendard de la formation politique.
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