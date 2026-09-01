Jonathan Poulin dévoile son plan pour Beauce-Sud

Le candidat du Parti conservateur du Québec dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, entend faire de la baisse du coût de la vie un enjeu central de la campagne.

Alors que les familles et les entreprises voient leurs dépenses augmenter, il accuse le gouvernement de la CAQ de ne pas en faire assez pour alléger leur fardeau.

« Pendant que les familles doivent couper dans leur budget, le gouvernement continue de leur prendre toujours plus d’argent. Ça suffit. Les Québécois n’ont pas besoin d’un gouvernement qui leur explique comment dépenser leur argent : ils ont besoin d’un gouvernement qui leur en laisse davantage », a-t-il affirmé, lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui depuis son local électoral.

Le candidat conservateur propose d’abord une baisse des impôts pour les particuliers et les entreprises. Pour lui, les travailleurs doivent conserver une plus grande partie de leur salaire et les entreprises doivent pouvoir investir et créer des emplois sans être constamment pénalisées par la fiscalité.

Il s’engage également à réduire les taxes qui font grimper le coût de la vie, notamment celles sur les carburants.

« Le gouvernement de Christine Fréchette taxe l’essence, taxe les entreprises et taxe les travailleurs, puis s’étonne que tout coûte plus cher. Dans Beauce-Sud, les gens ont besoin de leur voiture pour travailler et faire vivre leur famille. Ils n’ont pas besoin de nouvelles taxes: ils ont besoin d’un répit », a martelé M. Poulin.

Le privé en santé

Jonathan Poulin veut également briser avec le statu quo en santé. Il propose de permettre aux citoyens d’avoir recours au secteur privé avec leur carte soleil, notamment lorsque le réseau public n’est pas en mesure de leur offrir un service dans un délai raisonnable.

« Quand quelqu’un attend des mois pour se faire soigner, le gouvernement ne peut pas lui dire d’attendre encore simplement parce qu’il refuse d’utiliser toutes les ressources disponibles. Le patient doit passer avant le système », soutient-il.

Par ailleurs, Jonathan Poulin entend aussi défendre un engagement concret pour les infrastructures sportives de Beauce-Sud qui sont «vieillissantes ou insuffisantes. Le sport, c’est la santé, la discipline, la persévérance et la fierté de nos communautés. Nous devons investir là où ça compte réellement pour nos familles », a conclu l'aspirant-député.