Legault parle d'économie à l'École d'entrepreneurship

Le chef de la CAQ, François Legault, a profité de son dernier passage en Beauce pour présenter à des entrepreneurs son « escouade économique », dont trois candidates et trois candidats.

Le chef de la CAQ a surtout réitéré l’importance que le gouvernement en place stimule l’entrepreneuriat. C’est ce que serait censé faire un gouvernement de la CAQ.

Un gouvernement caquiste soutiendrait davantage l’entrepreneuriat au Québec, notamment en finançant quatre écoles supplémentaires offrant des formations d’entrepreneuriat, en mettant en place un programme de bourses à l’École d’entrepreneurship de Beauce.

La Coalition veut aussi introduire un volet portant sur l’entrepreneuriat dans le programme du cours d’éducation financière, offert aux élèves de cinquième secondaire.

S’il était porté au pouvoir le 1er octobre, François Legault chargerait son équipe de réviser en profondeur le rôle d’Investissement Québec et d’alléger la lourde bureaucratie, qui ralentit selon lui la croissance des entreprises.

Il y a deux semaines, M. Legault avait confié àEnBeauce.com qu’il implanterait un bureau de représentation d’Investissent Québec dans chaque région de la province afin d’encourager les entrepreneurs. Une refonte de l’organisme censée permettre de mieux comprendre la réalité économique de chaque région. Une proposition dont il n’a pas fait mention aujourd’hui.

De passage à l’École de l’entrepreneurship de Beauce

De passage à l’École de l’entrepreneurship, le chef de la Coalition Avenir Québec a profité de l’occasion pour présenter une partie de son « escouade économique ». Constituée de trois femmes et de trois hommes d’affaires, cette équipe économique comprend :

-Éric Girard, ancien trésorier et vice-président de la Banque Nationale

-Nadine Girault, spécialiste du changement dans les organisations et ancienne vice-présidente dans des institutions financières

-Joëlle Boutin, leader en « entrepreneuriat féminin » et spécialiste du monde numérique

-Gilles Bélanger, ingénieur et homme d’affaires

-Marie-Chantal Chassé, PDG d’une entreprise dans le secteur aéronautique

-Pierre Fitzgibbon, associé directeur chez Walter Capital Partners

Entouré de ses candidats, François Legault a rappelé qu’en 15 ans au pouvoir, le gouvernement libéral n’a pas réussi à créer un « écosystème entrepreneurial performant » dans la Belle Province. De 2011 à 2016, le bassin d’entrepreneurs québécois serait passé de 182 500 à 171 000, ce qui représente une diminution de 2300 entrepreneurs par année.

La révolution entrepreneuriale de la CAQ

M. Legault a affirmé que son gouvernement mettrait d’abord en place un programme de bourses, sous la forme de prêts d’honneur, permettant aux entrepreneurs québécois de participer aux formations offertes par l’École d’entrepreneurship de Beauce.

Un gouvernement caquiste s’engagerait aussi à verser une bourse d’un million de dollars à l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

Deux annonces éminemment importantes pour St-Georges et les environs.