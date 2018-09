Hans Mercier contredit Samuel Poulin sur la pénurie de main-d'oeuvre

Le chef du Parti 51, Hans Mercier, qui est aussi candidat dans la circonscription de Beauce-Sud, dit avoir été très surpris d'entendre de la bouche du candidat de la CAQ, Samuel Poulin, que la pénurie de main-d'oeuvre est un « problème libéral ».

Selon le candidat annexionniste et copropriétaire du Rock Café, la pénurie de main-d'oeuvre est réelle et très sérieuse. « J’ai moi-même des parts dans trois entreprises beauceronnes qui font face à ce problème, et je ne suis certainement pas un libéral », de dire M. Mercier.

« Le Parti 51 a de nombreux partisans dans le milieu des affaires. Ils me font tous part de cette situation que plusieurs qualifient de critique. Un problème économique si important ne devrait pas faire place à de la partisanerie, on ne devrait pas faire de la petite politique avec ce genre de choses. C’est précisément le genre de vieille politique décriée par notre parti. »

- Hans Mercier, chef du Parti 51

Le Parti 51 n'a pas de plateforme provinciale, c'est même prévu dans sa constitution interne. Celle-ci prévoit également que chaque candidat a la latitude nécessaire pour s'attaquer aux priorités locales. En vue de l'élection du 1er octobre, le parti de fibre étatsunienne présente quatre candidats, y incluant le chef.

« La neutralité est encouragée, mais je sentais le besoin d’intervenir sur ces propos si déconnectés de la réalité des entrepreneurs beaucerons. C’est pour ça qu’il n’y a pas de ligne de parti chez nous. »

- Hans Mercier

Selon M. Mercier, qui souhaite intégrer le Québec dans le giron constitutionnel américain, l'annexion aux États-Unis atténuerait le problème de pénurie de main-d'oeuvre parce qu'elle donnerait accès à un bassin de travailleurs qualifiés « dont la culture est très proche de la nôtre ».

Dans la plus récente projection du site de sondages Québec 125 concernant Beauce-Sud, le Parti 51 n'est pas inclus dans l'équation. On mentionne néanmoins les voix dont seraient crédités les quatre partis représentés à l'Assemblée nationale (Parti libéral du Québec, Coalition avenir Québec, Parti québécois et Québec solidaire), en plus du Parti conservateur du Québec, qui n'en détient aucun à l'heure actuelle.