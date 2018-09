Beauce-Sud : Samuel Poulin présente ses engagements en santé

(Saint-Georges, Québec) Hier, le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Beauce-Sud, Samuel Poulin, a présenté ses engagements en matière de santé à proximité de l'hôpital de Saint-Georges.

Lire aussi : Entrevue avec Samuel Poulin, candidat de la CAQ dans Beauce-Sud

En raison du vieillissement de la population, le candidat caquiste croit que la santé sera l'enjeu principal des prochaines années. Il rappelle que Jean Charest, ex-premier ministre du Québec entre 2003 et 2012, avait demandé aux Québécois, en 2003, de juger le bilan du Parti libéral sur son bilan en santé. Pour M. Poulin, la réforme pilotée par Gaétan Barrette et Philippe Couillard n'est pas en adéquation avec les besoins des patients.

« Nos préposés et nos infirmières sont à bout de souffle. Des médecins dans nos municipalités vont bientôt prendre leur retraite, laissant des centaines de patients orphelins. Nos aînés en CHSLD ont des besoins criants. Seule la CAQ détient un plan solide », a mentionné Samuel Poulin.

Promesses en santé

Parmi les nombreux engagements de la CAQ et de Samuel Poulin, on compte la mise à jour des infrastructures de l'hôpital de Saint-Georges et la rétention des médecins de famille dans les municipalités. La CAQ veut réviser la rémunération des médecins spécialistes en déchirant l'entente conclue avec eux. Par ailleurs, elle offrirait la gratuité du stationnement à l'hôpital pour les deux premières heures ; un prix maximal variant entre 7 $ et 10 $ par jour serait instauré.

Concernant les infirmières, la CAQ en embaucherait davantage à temps plein, abolirait les heures de travail supplémentaires obligatoires et réviserait les ratios de patients par infirmière.

En CSLD, une norme d’un minimum de deux bains par semaine serait mise en place. Quant aux soins à domicile, un gouvernement de la CAQ investirait 800 millions sur 4 ans afin de permettre aux personnes aînées de demeurer chez elles le plus longtemps possible.