Entrevue avec Paul Busque, candidat du PLQ dans Beauce-Sud

Le 5 septembre dernier, le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans Beauce-Sud, Paul Busque, était de passage dans les bureaux d'EnBeauce.com afin que nous réalisions une entrevue avec lui.

D'entrée de jeu, nous avons interrogé Paul Busque sur son parcours professionnel, plus particulièrement sur ce qui le prédispose à représenter à nouveau ses concitoyens à l'Assemblée nationale du Québec. M. Busque a toujours été intéressé par la politique, un domaine qu'il tient pour naturel et qu'il considère comme important dans la société. Ayant oeuvré en affaires et en lien avec le public, la politique est pour lui la continuité logique de son parcours professionnel.

S'il est élu de nouveau, il promet de continuer le travail entamé depuis son élection le 9 novembre 2015. Il ressent le besoin d'être près des gens ; il a la faculté d'entrer en contact avec eux. « C'est une qualité que j'ai et que j'exploite au mieux », a affirmé le député de Beauce-Sud.

Ensuite, M. Busque dit être allé à la rencontre des Beaucerons durant ces trois dernières années. « Ça m'a permis de sillonner Beauce-Sud. » Selon lui, une saine gestion des finances publiques et une économie forte figurent dans les priorités des Beaucerons ; elles seraient même préalables à assurer la qualité des services offerts à la population.

Comment « faciliter la vie des Québécois » malgré les coupes sévères des dernières années que plusieurs nomment « austérité » ? avons-nous demandé au candidat libéral. Pour reprendre le contrôle de notre destinée, de dire M. Busque, il fallait prendre le contrôle des finances publiques.

« Étant donné qu'on a maintenant la capacité d'investir et de respecter les choix des Québécois, ça va permettre de faciliter la vie des Québécois en ce sens qu'on peut prendre des actions pour investir en santé, en éducation et dans les infrastructures. »

- Paul Busque, candidat du PLQ dans Beauce-Sud et également député sortant

Sur un plan plus personnel, nous avons demandé au candidat quels sont les principes qui motivent son action en politique. Son père s'est impliqué en politique municipale : il a notamment été maire de Saint-Benoît-Labre. L'éducation qu'il a transmise à sa famille a incité Paul Busque à servir la population.

Pour le reste, ses efforts se concentrent sur le développement de la circonscription, que ce soit pour les petites et moyennes entreprises ou pour les municipalités. « C'est vraiment important pour moi d'essayer, et avec tous les moyens que je peux y mettre, et de faire en sorte que Beauce-Sud soit au bon endroit. »

5 questions en vrac

À la fin de l'entrevue, EnBeauce.com a posé 5 questions en vrac au candidat. Les voici avec ses réponses.

EnBeauce.com : Quel est l'endroit qui vous inspire le plus dans Beauce-Sud ?

Paul Busque : Les passerelles à Saint-Georges et le lien qui y est fait avec l'art.

EnBeauce.com : Être député sortant lors d'une élection : est-ce une force ou une faiblesse ?

Paul Busque : Une force en raison de mon bilan.

EnBeauce.com : Votre livre et/ou votre auteur préféré ?

Paul Busque : Des biographies, par exemple une biographie sur Barack Obama et une autre sur Alain Bouchard de Couche-Tard.

EnBeauce.com : Nommez un homme politique ou un acteur historique québécois que vous trouvez inspirant.

Paul Busque : Robert Bourassa, Jean Lesage et Philippe Couillard.

EnBeauce.com : Un pays que vous aimeriez visiter ?

Paul Busque : Les pays comme la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne en raison des paysages et de l'histoire.